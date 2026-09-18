Més de 250 assistents al QDay de la companyia Quantum Economics

L’Auditori de l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell es va omplir de gom a gom dijous passat, amb més de 250 professionals i representants d’empreses, despatxos i assessories per celebrar el QDay 2026, la trobada anual organitzada per Quantum Economics. La companyia sabadellenca, especialitzada en programari de gestió empresarial 100% cloud, continua avançant en la seva aposta per transformar la relació entre despatxos professionals, pimes i autònoms a través de la tecnologia, l’automatització i la col·laboració en temps real.
Durant l'esdeveniment, l'empresa va repassar el seu creixement durant el darrer exercici i va presentar les línies estratègiques que marcaran el seu futur pròxim. En aquest context, Marc Rius, CEO de Quantum va ser l’encarregat de mostrar l'evolució de la seva proposta One Platform, One Experience, dissenyada per oferir “en una única plataforma al núvol les eines necessàries per a la gestió empresarial i professional, integrant processos i facilitant el treball conjunt entre l'assessor i el seu client".
Un dels principals protagonistes del QDay va ser Q-IA, la intel·ligència artificial desenvolupada per Quantum Economics, que representa un nou pas en l'evolució de la plataforma. Integrada directament a Quantum, Q-IA permet incorporar capacitats d'intel·ligència artificial als processos i eines de gestió, oferint a l'usuari una nova experiència d'interacció amb la informació, les funcionalitats i els processos de treball. Per a Rius, “l'objectiu és que la tecnologia evolucioni des d'una eina que l'usuari ha d'aprendre i utilitzar cap a una plataforma capaç de comprendre el context, assistir en la presa de decisions i ajudar a automatitzar determinades tasques i processos”.
La jornada també va servir per abordar un dels grans reptes als quals s'enfronten actualment empreses, autònoms i professionals: la transformació digital dels processos de facturació.
En el transcurs de l’acte es va celebrar una taula rodona sobre Verifactu, eFactura i el futur projecte VIDA, on es van confrontar les perspectives de l'Administració, els professionals i el teixit empresarial. El debat va comptar amb la participació d’Eduard Banqué, CMO de Quantum Economics; Oriol Alba, secretari general de la patronal Cecot; Adrià Redondo, delegat territorial de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) a Catalunya; i Bartolomé Borrego, vocal adscrit a la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) a Andalusia, Ceuta i Melilla.
“El futur de la gestió empresarial passa per integrar tecnologia, coneixement i intel·ligència artificial en una mateixa experiència. La tecnologia ha de deixar de ser una barrera per convertir-se en un verdader accelerador de productivitat i de generació de valor”, va destacar, Marc Rius, CEO de Quantum Economics.