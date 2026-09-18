Els ERO es redueixen un 84% a Sabadell

A Sabadell, els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) han disminuït tant en nombre com, sobretot, en impacte sobre els treballadors durant els primers set mesos de l’any. Entre gener i juliol del 2026, la ciutat ha registrat cinc expedients, davant dels vuit del mateix període de l’any passat, mentre que el nombre de persones afectades ha passat de 185 a 29, una reducció dels treballadors afectats del 84%.
El comportament experimentat a la ciutat fins al juliol d'enguany contrasta l'evolució registrada en el conjunt Vallès Occidental, on el nombre d’expedients ha augmentat. Entre gener i juliol s’hi han comptabilitzat 51 ERO, onze més que els 40 registrats en el mateix període del 2025. Tot i aquest increment, però, el nombre de treballadors afectats ha baixat de 1.365 a 1.151, fet que confirma que l’augment dels expedients no s’ha traduït en un impacte més elevat sobre l’ocupació.
Al conjunt del Vallès, la fotografia és encara més clara: els expedients es mantenen estables (de 67 a 68) mentre que els treballadors afectats es redueixen de 2.033 a 1.544. Són 489 persones menys i una caiguda del 24%.
Per sectors, la indústria manufacturera continua concentrant el gruix dels expedients al conjunt del Vallès, amb 32 processos entre gener i juliol, tot i una reducció d'onze expedients, en el mateix període del 2025. Així i tot, també és el sector on es produeix una de les reduccions més importants pel que fa al nombre de persones afectades: passen de 1.558 a 1.056, més de 500 treballadors menys que un any enrere.
El comportament d’altres activitats és diferent. Pel que fa al comerç, s’incrementa el nombre de treballadors afectats pels ERO, que passen de 78 a 172, mentre que l’hostaleria evoluciona en sentit contrari i redueix la xifra de 142 a 84. També augmenten els expedients vinculats al transport i emmagatzematge, que passen de dos a cinc.
Des del Ciesc, apunten que el "manteniment d'un nombre elevat d'expedients a les manufactures indicia que encara hi ha processos d'ajust i adaptació", i, per tant, "més que mirar quants ERO hi ha, cal analitzar la seva dimensió, els sectors i què hi ha darrere de cada procés. Perquè darrere de cada expedient hi ha empreses i persones".