Quatre de cada deu empreses participants en el programa Accelera son del Vallès Occidental

Mig centenar de petites i mitjanes empreses de la província de Barcelona han estat seleccionades entre 82 candidates a participar en la 15a edició del programa Accelera, que va donar el tret de sortida el 17 de setembre amb un acte institucional al Pati Manning (Barcelona).
Al llarg dels pròxims 9 mesos, les empreses rebran un acompanyament expert i personalitzat en àrees clau de gestió per dissenyar un pla estratègic que les ajudarà a donar impuls a la seva competitivitat. Aquest servei de consultoria, valorat en 5.500 €, compta amb bonificació pública i les empreses participants només n’aporten 750 €.
Durant el procés, les companyies seleccionades rebran suport i assessorament identificar les palanques que poden ajudar a fer créixer el seu negoci, a mitjà i llarg termini. Aquesta diagnosi servirà per definir els objectius estratègics que seran la base del seu pla de creixement i d’un pla d’acció personalitzat. Les companyies seleccionades treballaran en vectors estratègics com la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l’estructura financera, la internacionalització o l’organització interna.
Territorialment, el volum més important de les empreses participants en aquesta edició es concentra al Baix Llobregat i el Vallès Occidental, que aporten 11 pimes cadascuna i suposen el 44% del total. El Vallès Oriental en suma 7 empreses (14%), seguit pel Bages i el Maresme, amb 5 participants cadascuna (10%) i Osona amb 4 (8%). L’Alt Penedès, l’Anoia i el Barcelonès aporten 2 pimes respectivament (un 4% respectivament), mentre que el Garraf tanca la llista amb 1 (2%).
Per mida empresarial, gairebé 3 de cada 4 empreses (el 72%) són petites companyies que tenen entre 10 i 49 treballadors a càrrec seu. Pel que fa a la resta, un 26% són microempreses de menys de 10 treballadors i el 2% són empreses mitjanes de fins a 249 treballadors.
Pel que fa a l’activitat, el sector industrial lidera la convocatòria amb quatre de cada deu companyies participants (42%), seguit dels serveis (34%), el comerç (12%), la construcció (10%) i la logística (2%).