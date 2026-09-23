Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, Sabadell torna a vestir-se de festa per acollir una nova edició de la Festa Gran 2026. Enguany la celebració començarà el 28 de setembre, amb un programa d'una quinzena de propostes lúdiques, d'activitat fisca, culturals, educatives i de reflexió. Amb el lema "Contra el maltractament envers les persones grans", l'objectiu és posar el focus en aquesta realitat i reafirmar el compromís ferm de la ciutat per combatre qualsevol forma de maltractament o discriminació cap a la gent gran.
Una caminada saludable, un espectacle d'il·lusionisme, cinema, havaneres, sardanes i múltiples actes més ompliran de vida els carrers de Sabadell. L'acte central, tindrà lloc dimarts 29 de setembre, al Teatre Principal i consistirà en el lliurament del reconeixement públic al treball per a les persones de més de 60 anys, menció a l'Adrià Miquel. A més a més, hi haurà l'espectacle, 'Sarsuela: emoció i record' de la mà de la Laura del Río. El dijous, 1 d'octubre, l'Antic Mercat de Sant Joan acollirà un torneig de bridge i a la plaça del Dr. Robert una 'masterclass' de balls en línia oberta a tothom. També, diumenge 4 d'octubre, a les 12 h, la plaça de les Àvies i Avis acollirà l'ofrena floral i una cantata de corals, sumat al dinar de germanor d'entitats i casals. Finalment, a la tarda a la plaça del Doctor Robert tindrà lloc el Ball de cloenda.
Tots els actes són d'entrada lliure però alguns requereixen invitació, com és el cas de l'Acte Central al Teatre Principal. La invitació es pot recollir a la taquilla del Teatre Principal, carrer de Sant Pau, 6: –Dijous 24 de setembre de 10 a 12 h o de 18 a 20 h– Divendres 25 de setembre d'11 a 13h i de 18 a 20 h – Dissabte 26 de setembre d'11 a 13 h i de 18 a 20 h. Les entrades per al cinema, es poden recollir a l'Antic Mercat de Sant Joan, plaça de Sant Joan, s/n, dijous dia 24 i divendres dia 25 de setembre de 9.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19.30 h.