Queixes pel nou tram d'obres de la ronda de Collsalarca: "Era un simple gir i ara hem de donar la volta al barri"

Diversos veïns del barri de Ca n’Oriac denuncien una situació “caòtica” causada pel nou tall del tram de baixada de la ronda de Collsalarca entre els carrers de la Selva i d'Arousa, en el marc de les obres que s’estan executant al barri des de fa gairebé un any. El darrer tall, que va començar aquest dilluns, afecta la mobilitat de la via entre els dos carrers i ha tornat a posar sobre la taula una queixa que els residents arrosseguen des de fa mesos: les dificultats per moure’s pel barri mentre avancen unes obres que “han anat deixant carrers i trams afectats”, segons apunten alguns residents de la zona. “Amb aquest tall, un gir a la dreta es converteix a fer la volta per set carrers”, detalla José Varo, veí de Ca n’Oriac, quan explica les voltes que han de fer els conductors per arribar a destinacions que abans tenien un accés directe. El resultat, diu, és que “hi ha cotxes per tot arreu” i que sovint els conductors no saben ben bé per on continuar. Aquest dilluns, va quedar tallat el tram en sentit de baixada entre el carrer de la Selva i el carrer d'Arousa; mentre que es preveu que la setmana vinent es talli el tram de pujada entre el carrer de la Selva i el carrer de Corones.
La principal crítica dels veïns no és que el carrer estigui tallat, sinó que, segons expliquen, “els conductors se n’assabenten massa tard”. Miguel Rodríguez explica que els vehicles baixen per la ronda “sense saber que no poden continuar” i han de fer tota la volta per buscar un itinerari alternatiu. “A primera hora del matí es forma un ‘cacau’ important en aquest punt”, exposa. José Torres, membre de l’associació de veïns de Ca n’Oriac, coincideix amb el veí: “El tall es va executar sense una senyalització prou visible abans d’arribar al punt afectat i està provocant embussos considerables”, comenta. “La gent se n’adona una vegada ja hi és”, agrega. Per als residents, el problema és especialment visible quan coincideixen diversos vehicles intentant sortir de la zona, com a primera hora del matí.
D’aquesta manera, un recorregut que abans era qüestió de segons es converteix en una successió de girs i carrers alternatius. A més, Torres agrega que “no s’ha pensat en les persones que van en cadira de rodes o no tenen facilitat per caminar” i denuncia “poques facilitats” per a la gent amb mobilitat reduïda. Des de l’Ajuntament de Sabadell, però, asseguren que el tall de baixada entre el carrer de la Selva i el carrer d'Arousa “respon a la planificació de les obres de la ronda de Collsalarca i forma part de les afectacions previstes”.
Una altra queixa del veïnat és la manca d’informació. Els veïns consultats asseguren que no saben gaire cosa sobre l’estat dels treballs, els terminis o els motius pels quals alguns trams continuen tancats. Varo assegura que hi ha zones que, segons la seva percepció, “fa setmanes que estan pràcticament acabades, però continuen delimitades per tanques”. En aquesta mateixa línia, critica que no s’obrin els trams que estan pràcticament enllestits i visiblement aptes per a la circulació de vehicles i vianants. “Fa dies que es veu acabat, però sembla que no avanci el procés. Van aixecant zones sense inaugurar-ne d’altres”, subratlla. Montse i Rosa Maria González, també veïnes del barri, consideren que els talls s’executen “quan toca fer-los” i que no els sembla “cap drama”, però coincideixen que falta informació sobre les actuacions municipals. El consistori, per la seva banda, assegura que des de l'inici dels treballs "es col·loca cartelleria i s’informa els veïns i els comerços de la zona tant dels talls com dels itineraris alternatius".