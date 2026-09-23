El sindicat de la policia diu que l'adquisició de la nova furgoneta busca frenar "la Crida i el seu entorn"

La polèmica al voltant de la Policia Municipal continua activa. Fa uns dies, la Crida per Sabadell denunciava la compra d'una furgoneta blindada per part del Govern municipal i proposava crear els agents de barri. A part, des de la formació van posar sobre la taula la possibilitat d'establir uns protocols determinats per garantir els drets de les persones sota custòdia policial. Ara, el sindicat majoritari de la policia (SIP-FEPOL) ha respost a les peticions de la formació i critiquen que el portaveu, Oriol Rifer, "deforma la realitat" relacionada amb el cos policial. Defensen que "el policia va actuar correctament" i, tot i això, denuncia que des de la formació d'esquerres vulguin "total impunitat" per al jove implicat. "El llop, disfressat de xai, diu que vol una investigació imparcial sobre l’actuació que van denunciar a la Festa Major, quan el que realment vol és menjar-se el xai", apunten des del sindicat. Des de la Crida –que ha presentat recentment la seva nova regidora–, però, defensen que volen "una policia al servei de la gent", i no eliminar-la.
Pel que fa a la compra del nou vehicle, des del grup municipal l'assimilen a una "unitat antidisturbis encoberta" i rebutgen la compra d'una nova furgoneta blindada, com també l'ús d'armes. En aquest sentit, denuncien que la policia està "molt militaritzada". Des del SIP-FEPOL, atribueixen aquestes declaracions a una "absoluta insensatesa" o "una burrada de l'alçada d'un campanar" i asseguren que la nova unitat no estarà destinada a antidisturbis. A part, exposen que cal protegir el vehicle per impedir agressions amb tota mena d'objectes i atribueix gran part de la culpa a la "violència extrema" de "l'àmbit polític" de la Crida: "La major part de responsabilitat en què s’hagi de realitzar una despesa tan gran la té la Crida per Sabadell i el seu entorn", assenyalen.
Respecte a la nova proposta policial de la formació, fonts del sindicat afirmen que ja existeix i s'encarrega "d'integrar el cos dins de la societat". Denuncien que "tot i haver governat, no s'han assabentat del model existent o menteixen sobre ell". A part, assenyalen que no és possible parlar d'un model de proximitat "sense tenir en compte la prevenció, el manteniment de la convivència o la reacció davant d'un accident o d'un delicte". De fet, ho equiparen a la creació d'un model sanitari amb hospitals de referència, però sense centres d'atenció primària; o un model educatiu format, únicament, per la formació primària sense continuïtat. Finalment, defensen que "ha de quedar clar" que quan la policia denuncia algun fet ho fa "per defensar el bé col·lectiu amenaçat per l'individu incívic". "És el problema de fer política des de l’odi, la rancúnia i els prejudicis. Molta rauxa, però gens de seny", tanquen.