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El Partit Popular reclama netejar els embornals per evitar inundacions

Sabadell

Els populars defensaran la proposta amb una moció al ple de setembre

  • Pluja a Sabadell -
Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 16:19

El Partit Popular de Sabadell presentarà una moció al ple de setembre –dilluns 28– perquè l'Ajuntament inspeccioni els embornals de tota la ciutat, els netegi i elabori un mapa de les zones amb problemes recurrents de drenatge. L'objectiu és anticipar-se per evitar inundacions en cas de pluges intenses així com reduir acumulacions d'aigua i reduir les filtracions.

La portaveu del grup municipal dels populars, Cuca Santos, assenyala que durant les visites que el PP fa habitualment pels barris de Sabadell "hem trobat nombrosos embornals amb acumulacions importants de terra, fulles, vegetació, sediments i residus que redueixen la seva capacitat per recollir l’aigua quan plou".

La moció planteja fer una inspecció extraordinària dels embornals de Sabadell, amb especial atenció als parcs i jardins, zones arbrades, carrers amb pendent, punts on històricament es produeixen acumulacions d’aigua i aquells situats al costat d’habitatges, edificis, aparcaments i equipaments.

A partir d’aquesta inspecció, el PP proposa elaborar un diagnòstic que permeti diferenciar els embornals que simplement necessiten una neteja d’aquells que presenten problemes de conservació, deteriorament, ubicació o capacitat insuficient de drenatge. Als punts on es detectin obstruccions significatives, els populars reclamen la posada en marxa d’un pla de xoc de neteja i desobstrucció.

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