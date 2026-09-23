FOTOS | El parc d'Odessa presenta el seu nou aspecte: "És un encert"

El
parc d’Odessa de Can Llong va estrenar oficialment ahir dimecres la renovació que hi ha fet l’Ajuntament al llarg d’aquest any. Una inversió d’uns 1,7 milions d’euros que ha permès renovar les dues parts en què es divideix el parc, separades per l’avinguda d’Estrasburg. La banda sud, al davant de l’escola Virolet, va concentrar ahir a la tarda desenes de famílies que gaudien dels nous espais de joc que ofereix el parc. Estan repartits per franges d’edat de manera que tots els infants puguin trobar els que més s’hi adeqüin. Una de les grans novetats és un vaixell pirata, així com els jocs adaptats. Les obres van començar a final de gener i havien de durar aproximadament un any, fins a principis de 2027, però han anat més ràpid del previst.
L’alcaldessa,
Marta Farrés, acompanyada de les tinentes d’alcaldessa Montse González i Mar Molina i altres regidors del Govern i de l'Ajuntament, ha assistit a la festa que l'Ajuntament ha organitzat per celebrar la reinauguració del parc, que l'any que ve complirà 20 anys. "Estem molt contents de l'obertura, sobretot perquè està ple de nens i nenes, tenim dues escoles que donen al parc", ha dit. I ha destacat que l'obra que s'ha fet "reflecteix molt bé el Sabadell que volem amb espai pels nens, zones d'ombra, jocs i a prop dels centres escolars".
Parc Odessa
Víctor Castillo
Farrés ha agraït i destacat les aportacions tant de la comunitat de les escoles Virolet i Mas Boadella com de l’associació de veïns del barri i veïns a títol particular per construir un parc que respongui a les diferents necessitats que pugui tenir cadascú. A part dels jocs infantils, s’ha construït una pista poliesportiva amb porteries, també n’hi ha una de bàsquet i diverses per jugar a petanca. A la part nord, a part d’una zona de màquines d’exercici també hi ha un recinte tancat per als gossos.
L’alcaldessa ha remarcat que aquesta combinació d’elements és la que el Govern vol traslladar en les diferents obres de tota la ciutat perquè la ciutat disposi “d’espais de qualitat, que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic, amb espais d’ombra perquè la gent pugui estar-hi".
Per veïns com
Carlos Torres, el nou parc “és un encert”, el repte aquesta tarda era trobar els fills, ja que cadascun volia jugar en un espai diferent. “Ara m’agrada més que abans perquè a la sortida de l’escola tan Virolet com Mas Boadella el parc era molt reduït i hi ha molts nens”, apunta.
Carlos Torres, al parc d`Odessa
Víctor Castillo
També valora positivament la intervenció la veïna
Iris Amate, que opina que “el parc ara és increïble, és molt ‘xulo’ i els nens tenen molta sort de sortir de l’escola i tenir això al davant”.
Iris Amate, al parc d`Odessa
Víctor Castillo
Farrés ha fet una crida a “cuidar el parc entre tots” per contribuir a mantenir-lo en les condicions adequades.
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo
Parc Odessa
Víctor Castillo