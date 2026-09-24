Falcons Sabadell i Club Natació, màxims representants del tennis taula local

Una temporada més, el tennis taula sabadellenc estarà representat en categories de gran nivell. El CN Sabadell competirà per quarta temporada consecutiva a la Divisió d'Honor masculina, segona categoria estatal, mentre que el Falcons Sabadell busca consolidar-se a la Divisió d'Honor femenina en el seu segon any disputant la competició. Tot plegat, en un any de canvis i renovació a tots dos equips.
Un any de consolidació a Falcons
Pel que fa als de l'entitat de la Masia de Sant Oleguer, els palistes que formaran l'equip han canviat de forma significativa respecte a l'anterior temporada. "Les expectatives són de fer un salt, respecte a l'any anterior. Era un equip molt jove i hem fet algunes incorporacions que ens fan pensar que podem competir per la zona alta", assegura Carlos Rodríguez, director tècnic. Continua la jove Aina Casanovas, en un equip que s'ha reforçat amb tres fitxatges de luxe: Falcons ha incorporat la doble medallista estatal infantil, Zoe Hernán, de només quinze anys; la jove, però experimentada en categoria superior, Yanira Sánchez, i també la internacional xilena Valentina Ríos, que suma grans èxits en competicions nacionals i internacionals amb el seu país.
"La lliga serà molt potent, i per això ens hem hagut de reforçar. Hem incorporat, sobretot, experiència al nostre equip", apunta Rodríguez. El debut serà aquest dissabte, a partir de les 16 h, davant del CTT Tramuntana Figueres, a la sala de tennis taula de Cal Balsach. L'estrena de la lliga, amb l'objectiu de millorar els registres de la temporada passada en què van anar clarament de més a menys, ocupant posicions capdavanteres durant bona part de la primera volta i acabant amb una permanència força tranquil·la, però en la zona mitjana de la classificació.
També aquest any, Falcons ha apostat per la secció masculina. L'equip absolut competirà a Primera Divisió, tercera categoria del tennis taula estatal. "Som nous a la categoria, però som ambiciosos. Hi ha jugadors amb experiència a l'equip i penso que podem classificar per a les fases d'ascens a Divisió d'Honor", reconeix Rodríguez, que és un dels palistes que s'incorpora a l'equip enguany. La primera jornada la disputen davant de Les Borges, aquest dissabte a les 16, a Cal Balsach. Durant la competició es trobaran, per cert, amb el segon equip del CN Sabadell, que s'estrena diumenge (10:30 h) a Can Llong contra el CTT Mollerussa.
L'aposta per la base del CN Sabadell
L'absolut dels nedadors tornarà a ser el màxim representant masculí de la ciutat, una categoria per sobre, a Divisió d'Honor. El Club s'ha hagut de reinventar per a afrontar la temporada. "L'objectiu és mantenir la categoria i l'afrontem sense pressió. Hem perdut el Luca (Khidasheli), que era el nostre millor jugador i estarà a Superdivisió, i també ha marxat el Miikka (O’Connor). Tindrem un equip molt jove, amb gent formada aquí i de la base", assegura el director tècnic, Alex Bocanegra.
Joan Barberà Soler i Fran Serrano lideraran un triplet que anirà rotant el tercer integrant. "Els pressupostos de les seccions s'han ajustat i ens hem hagut d'adaptar a aquesta situació. He anat parlant amb el Joan i el Fran, saben la situació i la nostra feina és treballar perquè puguin ser el màxim de competitius possible. Sabem que hem d'estar molt bé, però tindrem opcions", diu. El Club no descarta que es pugui produir alguna incorporació de nivell a l'hivern i també es troben a l'espera de concretar la possible arribada d'un jove palista d'origen asiàtic, que pujaria considerablement el nivell. El primer partit de la temporada serà a Can Llong dissabte (16:30 h) davant del Girbau Vic.