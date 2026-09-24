Sabadell recupera la titularitat de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, abandonada des de fa més de vint anys, i ja té via lliure per donar-li un nou ús sanitari. El govern d'Espanya ha autoritzat el traspàs de l’equipament a l’Ajuntament, que preveu convertir-lo en la nova seu de les consultes externes de l’hospital Parc Taulí. "Avui sí que podem dir amb tota la contundència, amb tota l'alegria, que la Caserna que ja és de la ciutat de Sabadell", ha assegurat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha presentat l'acord acompanyada del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.
La nova ubicació de l'atenció ambulatòria suposarà alliberar 4.000 usuaris del circuit diari de l'hospital, on coincideix amb el pacient ingressat, aquell que ve a fer-se una cirurgia o una exploració complexa. Actualment, aquest servei es reparteix entre els edificis Taulí, Santa Fe i VII Centenari. L'operació pretén descongestionar i millorar l'organització assistencial del Taulí, el primer hospital del Vallès Occidental amb més de 400.000 persones de població de referència.
Tant Farrés, com Illa i Prieto, han celebrat que l'edifici es pugui posar "al servei de la ciutat i de la sanitat pública". El president considera que és una "obligació" expandir i millorar les infraestructures del Taulí per "continuar donant una atenció sanitària d'excel·lència a Sabadell i a la població limítrofa". El delegat del govern espanyol ha assegurat que la Caserna ja és "el futur del Taulí" i que el seu ús anterior, al servei de la Guàrdia Civil, ja forma part de la història de Sabadell.
L'immoble –ara plenament en mans del consistori– s'haurà de traspassar a la Generalitat o al Taulí perquè el projecte pugui tirar endavant. La comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, que es reunirà aquest divendres, buscarà la fórmula idònia per aconseguir-ho. També caldrà planificar, pressupostar i executar el projecte de remodelació, un procés que pot allargar en el temps, segons ha reconegut el mateix Illa: "Això vol dir que entraran les màquines demà? No, no ens enganyem. Vol dir que podem iniciar tot el procés de treballar per ampliar el Taulí en els pròxims anys".
La Caserna es troba en un evident estat de degradació des de 1997, quan la Guàrdia Civil va marxar de la ciutat. Durant dècades, Sabadell i l’Estat han mantingut una disputa per la titularitat de l’immoble, unes desavincences que van arribar als tribunals. L'any passat, el Suprem va donar la raó a l’Estat i va tancar la via judicial per recuperar-ne la propietat. Davant d’aquest escenari, la Generalitat i l’Ajuntament van reprendre les negociacions amb l’Estat per trobar una sortida acordada i donar un nou ús a l’edifici.
El trasllat de l'atenció ambulatòria va ser una de les promeses estrella de Marta Farrés durant la campanya de les últimes eleccions municipals. L'alcaldessa visionava un hospital "a banda i banda de la Gran Via" que estigui al nivell del Clínic, la Vall d'Hebron i Bellvitge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre a desencallar l'operació sense cap cost aquest mateix 2026 en una entrevista recent amb el Diari. L'acord s'ha ratificat abans d'acabar l'any, després d'un llarg procés de converses amb la direcció general de la Guàrdia Civil i el Ministeri de l'Interior.