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Fèlix Colomer, nominat als Premis Emmy Internacional per ‘Temps mort’

Cultura i oci

El cineasta ha reconstruït la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas

  • Fèlix Colomer recollint el premi del FIC-CAT -
Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 23:38
Actualitzat el 23 de setembre de 2026 a les 23:41

Fèlix Colomer podria guanyar un Emmy Internacional. El cineasta de Sabadell ha estat nominat en la categoria d'esports pel documental Temps mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas.

El jugador nord-americà va ser una estrella atlètica, una bèstia competitiva amb un somriure atractiu que va impressionar tothom amb els seus salts quan va arribar a la lliga espanyola. Un ídol. Però una lesió va apartar-lo de les pistes i va caure en una espiral autodestructiva. Tothom el creia mort, però no ho estava.

Colomer viatja als Estats Units per descobrir la història de Charles Thomas, l'home que podia volar, fins que va perdre les ales. És l'única persona que ha aconseguit trobar-lo.

"La seva història sembla escrita per un guionista. Hi ha sis girs de guió en el documental”, explicava Colomer sobre Charles Thomas. El cineasta aconsegueix fer-li una entrevista inèdita, complementada amb imatges d’arxiu, desenes de testimonis i recreacions fictícies. El resultat és un viatge trepidant i emocional que reflexiona sobre la fragilitat de l’èxit, el perdó i les contradiccions. Com en altres documentals, Colomer juga a situar els protagonistes cara a cara per regalar emocions als espectadors. 

El documental competirà amb Baila, Vini (Netflix, Brasil), The Philipstown WireCar Grand Prix (Sudàfrica) i Tom Daley: 1,6 segundos (HBO Max, Regne Unit).

Els premis s'entregaran el 23 de novembre a Nova York.

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