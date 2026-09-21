"Feliu Formosa sembla seriós i inabastable, però és un intel·lectual molt divertit"

És impossible recapitular, i encara més a través d’un espectacle, tota la feina que ha fet al llarg de la vida el nonagenari Feliu Formosa. Però sí que se’n pot captar l’essència, tal com farà l’homenatge Una abella més jove que jo, Feliu Formosa dixit, que es representa amb entrades exhaurides dimecres a les 20h al Teatre Principal. Hi haurà poesia, teatre i música, amb els actors Jep Barceló i Martina Vilarasau i l’acordionista Joan Alavedra. La idea i la selecció de textos són del lingüista Cesc Prat i la dramatúrgia i la direcció, de Dolors Vilarasau.
“És Feliu Formosa en estat pur!”, diu Jep Barceló. “És una selecció que reflecteix la seva essència”, afegeix l’actor sabadellenc, que se’n confessa admirador. Per tant, hi haurà molt humor: “És un intel·lectual tan plural que sembla seriós i inabastable, però és molt divertit. Tothom qui el coneix sap que té una part humorística. És algú que riu i que fa riure”, retrata Prat, que tenia una selecció de material inèdit de Formosa preparat des de feina temps.
Molts textos el relacionaven amb Sabadell, on va viure durant anys. Hi apareixen els campanars de la Puríssima i Sant Fèlix, el carrer del Raval, paraules com ‘xaix’. Hi haurà “un reguitzell de frases soltes i de textos curts i flaixos inconnexos”, assegura Prat. Tot amb l’ambició de conèixer una mica millor aquest polifacètic intel·lectual que ara té 92 anys i és un dels més importants de la ciutat. Des de fa uns anys, ha tornat a viure a Terrassa.
L’origen de l’espectacle va ser la Setmana del Llibre en Català de l’any passat. “Volien dedicar-li un acte i havien pensat en una entrevista pública. Però volíem que, si hi podia assistir per qüestió de salut, s’ho pogués passar bé. En el fons és un divertiment, però amb un material molt bo, perquè l’escriptor ho és”. Ho van aconseguir, amb tant èxit de públic que era una estranyesa que no es representés a Sabadell. “L’espectacle et dona una visió profunda del personatge. La meva tesi és que com més vell es fa més retorna a la infantesa. I, per tant, a Sabadell. Això el lliga amb la Colla de Sabadell i, concretament, a Francesc Trabal”, afegeix. L’humor a vegades es basa en l’obvietat, hi ha estirabot i coses que a vegades sembla que no tinguin sentit, explica Cesc Prat.
Dolors Vilarasau coneixia molt bé tota la feina teatral de Formosa, com a actor, traductor i director. “És un tòtem”, comenta. Després, en va descobrir la poesia. “La seva obra és ingent, l’agafis per on l’agafis. A tota la part d’humor, hi vaig afegir traduccions de Bertolt Brecht, música de Kurt Weill i poemes dedicats a la Maria Plans”, resumeix, sobre l’homenatge. Ja havia treballat amb els actors Jep Barceló i Martina Vilarasau, que és la seva filla, i l’acordionista Joan Alavedra a l’espectacle Maragall a casa. La seva participació farà que sigui un recital “molt dramatitzat”. Vilarasau es confessa orgullosa del resultat: “Estic molt satisfeta. M’estimo molt el Feliu i la gent que hi ha participat”.