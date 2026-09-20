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Els Gegants prenen els carrers de Gràcia en plena Festa Major

Cultura i oci

La cercavila ha estat una de les activitats destacades d’aquest dissabte de celebració al barri

  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia -
Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 12:40
Actualitzat el 20 de setembre de 2026 a les 12:47

La tradició i la cultura popular han estat protagonistes de dissabte de Festa Major del barri de Gràcia. La icònica cercavila de gegants ha tornat a ser un dels actes amb més èxit de la celebració, ha comptat amb la participació de la Colla de Geganters del barri del Covadonga de Sabadell. S'ha donat iniciat al recorregut la plaça Dolores Ibárruri i ha finalitzat a la plaça Cristóbal Ramos, on es continuaven fent altres activitats.

Montse Saladas, secretària de la Colla de Gegants i Capgrossos de Sabadell, ha valorat molt positivament la jornada. "Ha anat tot molt bé, no hem passat tanta calor i hem pogut gaudir de la cercavila”, ha explicat. Saladas també ha destacat el bon ambient i l’organització de l’activitat, que ha permès als participants gaudir de la festa. La representant de la colla també ha remarcat la presència dels infants, un dels públics que viu amb "més entusiasme aquestes activitats de cultura popular".

La Festa Major de Gràcia és, però, molt més que un conjunt d’actes. Al darrere hi ha mesos de preparació i la feina de nombrosos veïns i entitats. Imma Moles, membre de l’Agrupació de Veïns de Gràcia, explica que l’organització es comença a preparar amb molta antelació i que bona part de la feina és voluntària. "És una tasca voluntària, de persones que tenim una altra feina i, així i tot, hi dediquem temps perquè ens ve de gust", assenyala.

Moles reivindica, precisament, el valor d’aquesta participació: "Al final anem construint el barri junts". Una implicació que també es fa visible entre els més petits. “Els nens ho gaudeixen amb molta il·lusió", explica.

Enguany, a més, la Festa Major incorpora una reivindicació històrica del barri: la creació d’una biblioteca al districte 5. Una exposició repassa la trajectòria de les reivindicacions veïnals i posa el focus en la necessitat d’aquest equipament. La iniciativa connecta amb una tradició associativa que, des de la dècada dels setanta, reclama més serveis i espais per al barri.

FOTOS DE DAVID CHAO:

  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
  • La cercavila de la Festa Major de Gràcia
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