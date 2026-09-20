ARA A PORTADA
-
Cerdanyola del Vallès La reordenació del campus de la UAB obre la porta a noves places residencials Marc Béjar Permanyer
-
-
Esports S'avança el CE Sabadell a la Nova Creu Alta, segueix el partit en directe (1-0) Sílvia Fernández Sequero
-
-
Sabadell La bicicleta i el transport públic prenen el Centre per la Setmana Europea de la Mobilitat León Guerrero
Els Gegants prenen els carrers de Gràcia en plena Festa Major
Cultura i oci
La cercavila ha estat una de les activitats destacades d’aquest dissabte de celebració al barri