Joventuts Musicals homenatjarà Beethoven i Pau Casals en la nova temporada

Serà un any rodó per a Joventuts Musicals, que celebra 70 anys de la seva fundació a Sabadell. Però és que, a més, compartirà la festa d'aniversari amb Beethoven i Pau Casals, ja que l'entitat dedicarà alguns concerts als 200 anys de la mort del compositor alemany i al 150è aniversari del viol·loncelista català. La temporada inclourà quatre concerts a la sala gran del Teatre Principal i tres més, al saló.
Durant la presentació de la temporada, la presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler, ha reivindicat el paper de l'entitat per expandir el valor de la música clàssica a la ciutat durant els darrers 70 anys: "La música ens ajuda a transitar per diversos camins, ens convida a la pau, a la tranquil·litat i a la introspecció. Si no existís, ens l'hauríem d'inventar".
El primer concert serà l'1 d’octubre amb la Franz Schubert Filharmonia, amb Maria Florea al violí i Katja Maderer com a soprano. Interpretaran la Simfonia núm. 4 de Gustav Mahler en versió per a orquestra de cambra.
Tornarà a actuar el Trio Fortuny, amb Joel Bardolet, Pau Codina i Marc Heredia, acompanyats per Cristina Mateo al clarinet, amb obres d’Arvo Pärt i Olivier Messiaen. Serà el 23 d'octubre.
L'11 de desembre el Cor de Cambra Noctes, dirigit per Maria Mauri, oferirà un recorregut per la tradició coral anglesa.
Tempus Trio, formació resident integrada per Maia Tió, Ricard Rovira i Ferran Bardolet, portaran a Sabadell un programa dedicat a Beethoven, el 22 de gener de 2027.
Música de Saló
Pel que fa al programa de música de saló, en petit format, hi actuaran Gerard Girbau Llonch, violoncel, i Nora Girbau Llonch, piano, amb el recital La música de l’Europa occidental. Un viatge al llarg del temps (4 de novembre).
El 25 de novembre, el tenor David Alegret i la pianista Maria Canyigueral protagonitzaran Recital de cançó catalana. Sobre poemes de Josep Carner. El concert estarà vinculat també a la residència del compositor Joan Magrané.
El 13 de gener, la soprano Marta Esteban i el pianista Joan Manau oferiran Autors catalans, una proposta que homenatjarà Pau Casals.
Homenatge a Diari de Sabadell
L'1 d'octubre es donarà a conèixer la 21a Batuta d’Honor, que enguany reconeixerà el Diari de Sabadell per, tal com ha afirmat Soler, haver ajudat a l'entitat durant els 70 anys de la seva història. "Ha estat al nostre costat tota la vida", ha dit. També rebrà el guardó l'iSabadell.