FOTOS | Així funciona el nou Ribot i Serra: s'especialitza en Formació Professional i deixa d'oferir ESO i batxillerat

L’institut Ribot i Serra ha començat aquest curs una nova etapa. El centre ha deixat d’oferir ESO i batxillerat i ha passat a concentrar tota la seva activitat en la formació professional, amb cicles de grau mitjà i superior i programes de formació i inserció (PFI). El canvi també comporta una transformació dels espais del centre. On abans hi havia aules convencionals, ara hi ha tallers o recreacions d’espais, com una perruqueria o una llar. Amb aquest nou rumb, l’institut Ribot i Serra se suma a l’institut Castellarnau, l’altre centre públic de Sabadell especialitzat en formació professional.
Actualment, el centre compta amb uns 600 alumnes i ofereix formació de tres famílies professionals: Imatge Personal, Serveis Socioculturals i a la Comunitat, i Màrqueting i Comerç. La voluntat de l’institut és que l’oferta continuï creixent amb noves apostes. “La idea de centre que tenim és que els itineraris formatius siguin complets, és a dir, que cada família professional tingui tots els nivells educatius perquè l’alumnat dintre del mateix centre pugui acabar de fer tot el recorregut formatiu”, assenyala Chelo Ruiz, la directora de l’institut. El que comportarà un augment significatiu dels alumnes a mesura que avancin les promocions. A banda, segons la directora, el Ribot i Serra treballa per convertir-se en un centre de formació professional integrada, incorporant també certificats de professionalitat i altres itineraris de formació professional.
L’altre gran canvi és la relació amb les empreses. El Ribot i Serra ja col·labora amb unes 200 empreses per a les pràctiques de l’alumnat, però l’ampliació dels cicles obliga el centre a buscar nous convenis. És el cas del grau superior d’Estilisme i Direcció d’Imatge Personal, implantat aquest curs, o d’Activitats Comercials, que també és de nova incorporació.
La directora defensa el canvi de percepció que, al seu entendre, està experimentant la formació professional. “Esperem que continuï així i celebrem l’aposta per aquesta alternativa formativa”, afirma. Ruiz considera que l’actual model ofereix una formació més vinculada a la pràctica i al món laboral. “Aquí l’alumnat estudia el que realment ha escollit”, explica. I posa l’accent en les hores de taller i d’empresa que incorporen els cicles actuals. “A més, l’FP també funciona com a via d’accés a la universitat”, recorda.