Rècord de matriculacions a l'FP, però amb el repte d'ajustar l'oferta a la demanda: què busquen les empreses?

La formació professional viu un moment d’auge, també a Sabadell. Un total de 5.556 alumnes cursen aquest curs 2026-2027 algun cicle de grau mitjà o superior a la ciutat, la xifra més alta registrada fins ara. És el segon any consecutiu que les matriculacions marquen un rècord i confirma el canvi de percepció de l’FP, que cada curs té més pes com a via formativa després de l’ESO. A Sabadell, una quinzena de centres, entre públics i privats, ofereixen cicles de formació professional de grau mitjà i superior. L’oferta és especialment àmplia en alguns àmbits. Sanitat és la família amb més cicles, amb onze; Administració i gestió i Informàtica i comunicacions en tenen deu cadascuna; i Activitats físiques i esportives, set.
Ara bé, les famílies amb més cicles no són necessàriament les que concentren les principals mancances empresarials. Alícia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic i del CIESC (Consell Intersectorial d’Empreses), valora positivament l’augment de l’interès i l’oferta, però amb matisos importants: “Hi ha molts llocs de treball que avui continuen esperant mans”. Bosch posa el focus sobretot en electrònica, automatització i manteniment industrial, on assegura que la demanda empresarial és superior al nombre de titulats disponibles. “Hi ha una mancança claríssima de personal tècnic qualificat”, li fan arribar les empreses. En aquests sectors, explica, el teixit empresarial acaba competint pels mateixos candidats.
Així, exposa que el repte dels pròxims anys és ajustar el gruix d’oferta a les necessitats reals del món laboral. “Per exemple, quan hem de buscar personal administratiu en formació dual tenim moltes candidatures”, diu l’empresària. “En canvi, també com a exemple, veiem que falten torners o tècnics del vessant químic”, afegeix.
La fusta de l'Industrial, un cas d'èxit
A peu d’aula (i de taller), val la pena fer parada a l’àrea de Fusta de l’Escola Industrial. El departament comença el curs amb 196 alumnes, una xifra rècord, segons el seu responsable, Jordi Sanchís. Explica que les empreses del sector busquen constantment alumnat i que, en el grau superior, “el percentatge d’inserció laboral és del 100% quan acaben”. “No hi ha cap alumne que no trobi feina”, celebra.
La situació del sector ajuda a entendre l’augment de l’interès. “Avui quan un usuari busca un fuster, el primer que fas és esbufegar. Perquè el fuster té molta feina i li diu: ‘No sé quan podré venir’”. A més, el cap de l’àrea assegura que les empreses es queixen que l’alumnat, després d’una temporada, plega perquè acaben seguint pel seu compte. “Són oficis de llarg recorregut i hi ha un problema de relleu generacional en molts negocis antics”, diu. Això, sumat a la modernització del sector –que ja treballa amb maquinària innovadora, impressió 3D o tall làser– ha catapultat el nombre d’estudiants del cicle.
A Catalunya, el curs arrenca amb 76.574 alumnes de primer curs de grau mitjà i superior, uns 5.300 més que l’any passat i gairebé 15.000 més que fa dos cursos. La consellera d’Educació, Esther Niubó, va definir en l’inici de curs l’actual moment de l’FP com un dels millors de Catalunya i va remarcar que l’opció “encara no ha tocat sostre” i “és una opció de prestigi”. El Departament, però, també assenyala alguns dels reptes pendents que tenen anotats: els espais disponibles als centres i l’extensió de la formació professional dual intensiva.