Les consultes externes del Taulí a la Caserna alliberarien 4.000 usuaris del circuit diari de l'hospital

El litigi de la Caserna continua enrocat. Hi ha el vistiplau de moltes parts perquè l'indret aculli les consultes externes de l'hospital Parc Taulí, però el Tribunal Suprem encara ha de determinar si es pot fer la cessió gratuïta d'aquest equipament al municipi. Es tracta d'una peça clau en la línia estratègica del Taulí –i de la ciutat–. "Parlem d'uns 4.000 usuaris al dia que no haurien d’estar en el mateix circuit que el pacient ingressat, que el pacient que ve a fer-se una cirurgia o que el pacient que ve a fer-se una exploració complexa", ha exposat la directora general del Taulí, Gemma Craywinckel, en una entrevista al Diari de Sabadell. "Des de l’ordenació i la comoditat, també pel ciutadà, seria molt rellevant", ha afegit. Aquesta massa de població no hauria d'accedir directament a l'hospital i no es barrejaria amb els pacients; i això facilitaria molt el flux d'usuaris que passen pel centre hospitalari.

La corporació sanitària, l'alcaldessa de Sabadell, municipis propers i la Generalitat han demanat repetides vegades que es desencalli la situació, però de moment no hi ha novetats. "No depèn en absolut de nosaltres i ho hem dit fins a l’avorriment", ha lamentat Craywinckel, que ha exposat que "nosaltres tindrem molta feina el dia que ens diguin 'aquí ho teniu'; però encara no estem aquí". L'hospital, que es troba en un procés de reordenació, creu que amb aquesta peça de l'anomenat Eix Salut –juntament amb el projecte de l'Artèxtil– es resoldrien alguns dels problemes de saturació hospitalària.

Buida des del 1998

Des que la Guàrdia Civil va abandonar la caserna de Sabadell l’any 1998 l’equipament està buit, excepte el període del 2017 en què va estar ocupada. I, si durant prop de tres dècades la ciutat no està podent gaudir del conjunt del recinte de la caserna –format per l’edifici i els quatre blocs d’habitatges– és perquè hi ha un debat que no s’ha tancat des del 1998: la possessió de l’immoble i si els sabadellencs el poden recuperar sense haver de pagar a l’Estat, que en té el domini actualment.