Consulta el programa de la festa major de Covadonga 2025

El barri de Covadonga es vesteix de gala per celebrar, del 18 al 20 de juliol, una Festa Major que torna a les seves dates tradicionals i ho fa amb un programa farcit d’activitats per a totes les edats. L’Associació de Veïns de Covadonga, amb la col·laboració de diverses entitats i comerços locals, ha preparat un cap de setmana intens on la cultura popular, la música i la convivència veïnal seran les grans protagonistes.

Els actes començaran divendres a les 18.45 h amb la repicada de campanes de l’església de Sant Salvador, seguida de la XXIX Milla Urbana Infantil i la XXXII Milla Urbana Absoluta, una cita esportiva ja clàssica que recorrerà els principals carrers del barri. A continuació, la Plaça de la Sardana acollirà el sopar col·lectiu, on veïns i veïnes compartiran taula, menjar i bon ambient.

Dissabte al matí serà el torn dels gegants, amb la seva tradicional plantada i cercavila acompanyats pels grallers de Covadonga. A la tarda, els més petits gaudiran d’un espectacle infantil, una xocolatada, tallers i jocs. També se celebrarà la 22a Mostra de Puntaires, una de les més destacades de la comarca, i un concert coral amb la Coral Talia i la del Club Natació Sabadell. La música continuarà amb el concert de la Banda Municipal de Sabadell i el sopar popular, amb un menú a base de pica-pica, llom rostit amb bolets i gelat. La jornada acabarà amb el “Queer Fest Covadonga”, un espectacle de varietats del grup Mente Abierta, i la sessió musical de DJ Insòlit.

Diumenge arrencarà amb la passejada de bicicletes pels carrers del barri, seguida de la VII Trobada de Trabucaires, que acabarà amb la crida de l’Onga —la bèstia festiva que balla i caga caramels—. A migdia, la missa de Festa Major donarà pas al 33è Concurs de Truites, amb vermut i música en directe del grup eFeMe. Per dinar, una fideuà popular (amb opció vegetariana) reunirà de nou el veïnat a la plaça.

El vespre de diumenge inclourà havaneres amb el grup Barcarola i el tradicional cremat. La Festa Major culminarà amb l’espectacle de foc a càrrec dels “Pastors d’Onga” i una rifa amb premis vinculats al Centre d’Esports Sabadell FC.

Durant tot el cap de setmana hi haurà servei de bar i un punt d’informació per col·laborar amb l’Associació de Veïns. Amb un programa equilibrat entre tradició, cultura, inclusió i festa, Covadonga referma el seu esperit comunitari i convida tothom a participar.

Tots els actes tindran lloc a la Plaça de la Sardana, excepte indicació contrària.

DIVENDRES 18 DE JULIOL

18:45 h – Repicada de campanes

Al campanar de l’església de Sant Salvador.

21:00 h – Cursa de la Milla Urbana

XXIX Milla Infantil: per infants nascuts fins al 2011.

XXXII Milla Absoluta: per nascuts abans del 2010.

Recorregut: Francesc Izart (sortida) → c. Covadonga → c. Moncada → Plaça de la Sardana (arribada).

Inscripcions gratuïtes a la Torre de l’Aigua, una hora abans.

A continuació – Sopar col·lectiu

Cadascú porta el seu menjar i beguda. Hi haurà taules i cadires per a tothom.

Recomanació: portar plats, gots i coberts reutilitzables.

DISSABTE 19 DE JULIOL

10:00 h – Plantada de gegants

Amb els gegants de Covadonga.

11:45 h – Cercavila de gegants

Recorregut: c. Felip Benessat (cantonada Santa Teresa) → c. Covadonga → Plaça Sant Salvador (avituallament) → c. Covadonga → Plaça de la Sardana.

Amb acompanyament dels grallers de Covadonga.

A continuació – Ballada de gegants

Amb els grallers de Covadonga.

A continuació – Refrigeri per la mainada

Per als infants, després de la cercavila.

17:00 h – Espectacle infantil "Trencamandres"

A càrrec de Marc Pallassos. Danses, balls i cançons amb participació activa dels infants.

18:00 h – Xocolatada per als menuts

Col·labora: Forn Freixenet.

A continuació – Jocs i tallers infantils

Manualitats i bombolles de sabó.

18:00 h – 22a Mostra de Puntaires

Amb les puntaires del barri, una de les més grans de la comarca.

19:15 h – Concert de cant coral

Coral Talia i Coral del Club Natació Sabadell.

20:00 h – Concert de la Banda de Música de Sabadell

La formació musical més antiga de la ciutat.

21:00 h – Sopar popular

Preu: 12 € (tiquets a Forn Freixenet i Forn de pa Xaloc, fins al 12 de juliol).

Menú: Pica-pica, llom rostit amb bolets, gelat. Beguda: vi, gasosa i aigua.

23:00 h – Queer Fest Covadonga

Espectacle de varietats a càrrec del grup Mente Abierta. Viatge pel món Queer.

00:00 h – DJ Insòlit

Sessió de música amb l’Associació Triple M.

DIUMENGE 20 DE JULIOL

Principalment a la Plaça de la Sardana

10:30 h – Passejada de bicicletes

Pels carrers i places del barri. Cal portar casc.

Sortida i arribada a la Plaça de la Sardana.

11:00 h – VII Trobada de Trabucaires

Recorregut: Plaça Sant Salvador, carrer Covadonga, Passatge Bellaterra, Plaça Frederica Montseny i final a la Plaça de la Sardana.

Amb la participació de grups vinguts de tot Catalunya.

A l’arribada dels trabucaires – Crida de la Bèstia

Galejada final i ball de l’Onga, que cagarà caramels per a la mainada.

Recomanació: les persones amb sensibilitat auditiva o problemes d’oïda han de prendre precaucions durant aquest acte.

12:00 h – Missa de Festa Major

A l’església de Sant Salvador.

12:30 h – 33è Concurs de Truites

Premis a la truita més original, la més gustosa i la millor decorada.

Presentació de les truites a partir de les 12:00 h a la Plaça Laietana.

Els participants han d’utilitzar un mínim de 6 ous (ben cuits per motius sanitaris).

A continuació – Concert-vermut amb el grup eFeMe

Activitat gentilesa de VA DE MÚSICA.

Hi haurà degustació de truites i vermut per a tothom, així com servei de barra.

Dinar popular – Fideuà Popular (amb opció de peix o verdures)

Preu: 8 euros.

Els tiquets es poden adquirir fins al 12 de juliol al Forn Freixenet (Bonavista 94) i al Forn de pa Xaloc (Calassanç Duran 217).

18:00 h – Joc de reciclatge

Activitat educativa organitzada per SMATSA.

19:30 h – Havaneres amb el grup Barcarola

A la mitja part se servirà el tradicional cremat de Covadonga.

22:00 h – Lluïment de foc amb Els Pastors d’Onga

Espectacle de foc per cloure la Festa Major.

Durant la mitja part de l’espectacle es farà una rifa amb els següents premis:

Primer premi: una samarreta del Centre d’Esports Sabadell FC signada pels jugadors

Segon premi: una bufanda del Centre d’Esports Sabadell FC