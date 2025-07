VÍDEO | Troben una gran tortuga mossegadora al riu Ripoll de Sabadell

Troballa insòlita al voral del riu Ripoll de Sabadell, dijous al vespre. "Estava fent esport i vaig veure tot de gent apilada en un punt, quan em vaig apropar vaig descobrir una tortuga enorme", explica el sabadellenc Dany Torres. Es tractava d'una espècie coneguda com a tortuga mossegadora –originària d'Amèrica del Nord–, que es movia per un dels camins del rodal. "Vam alertar la Policia Municipal i vam esperar-nos fins que van arribar per a fer el rescat", afegeix Torres.

Fonts municipals exposen que l'exemplar va ser recollit i traslladat immediatament al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, situat a Santa Perpètua de Mogoda.

Una tortuga alliberada, la principal hipòtesi

"No és la primera vegada que es troben tortugues americanes a Catalunya", exposa Gerard Codina, ambientòleg i membre de l'ADENC. Exposa que "no és una tortuga comuna" i que probablement es tracta d'un exemplar que han alliberat. "El comerç il·legal d'animals exòtics és preocupant i també existeix aquí", diu Codina. "Podria tractar-se d'un particular que potser se n'ha cansat o ja no la pot mantenir i l'ha acabat soltant al riu", afegeix. Es tracta de tortugues de mida considerable amb una mossegada molt forta, per això l'expert alerta que són espècies perilloses de manipular.

El sabadellenc Dany Torres, un dels veïns que va alertar la policia

Dany Torres

Precisament, l'ADENC va engegar fa uns anys una campanya de cerca, seguiment i control de tortugues exòtiques a la zona del riu Ripoll. Van arribar a trobar exemplars americans i també asiàtics. L'alliberament d'aquest tipus d'animals suposa una infracció greu perquè es tracta d'una espècie invasora i un perill per a les persones, segons recull la normativa.