Sant Julià celebra 50 anys amb una Festa Major plena d’activitats

El barri de Sant Julià viu aquest cap de setmana, del 18 al 20 de juliol, una Festa Major molt especial: la commemoració del 50è aniversari de l'associació de veïns del barri. Per celebrar-ho, l’Associació de Veïns ha preparat un programa festiu ple d’activitats per a tots els públics, amb música, espectacles, cultura popular, gastronomia i sorpreses.

Les festes arrencaran divendres 18 de juliol amb una sessió de zumba i una exhibició de ball a càrrec de l’escola de dansa. A les 21.15 h tindrà lloc un dels actes més emotius: la col·locació de les plaques commemoratives del 50è aniversari a la plaça de Sant Julià. Tot seguit es farà el pregó, un homenatge als dirigents de l’AVV, l’estrena d’un documental sobre la història del barri i, per acabar la nit, un tribut musical a Melendi.

El dissabte 19, el matí començarà amb una xocolatada amb xurros, espectacles infantils i activitats com l’Eco Show de SMATSA, cercavila amb batucada, animació i tallers. A la tarda, se celebrarà el festival d’actuacions dels grups locals, amb balls de saló, sevillanes, castanyoles, pilates i la participació especial de Les Maripuris, Fernando Marín i Conchi Carmona. La música continuarà amb l’orquestra Grup Aura i, a mitjanit, una sessió musical Remember.

El diumenge 20 de juliol començarà novament amb xocolatada i un matí ple de ritme i diversió per als més petits: cercavila de tambors, pallassos, pintacares i actuació de la Banda de Música de Sabadell. A la tarda, no hi faltarà la paella popular, la refrescant festa de l’escuma, i un gran festival de música espanyola presentat per Omar Con, amb actuacions de Jesús Lucas, Carmen Moral i el ballet espanyol Pasura Sangre. Finalment, el correfoc dels Forques de Can Deu i un espectacular castell de focs artificials tancaran aquesta edició tan especial de la Festa Major.

Durant tot el cap de setmana es podrà gaudir d’un mercat d’artesania i d’una exposició fotogràfica amb motiu dels 50 anys del barri, instal·lada a l’aula de l’associació.

DIVENDRES 18 DE JULIOL

TARDA

19:00 h – Zumba amb l’AVV de Sant Julià

20:00 h – Exhibició de ball a càrrec de l’escola de ball

21:15 h – Col·locació de les plaques commemoratives del 50è aniversari

Als nous elements de la plaça Sant Julià

21:30 h – Pregó de la Festa Major

22:00 h – Homenatge als dirigents de l’AVV

22:15 h – Emissió del documental “Sant Julià, tu barri 50 anys”

23:00 h – Tribut a Melendi

DISSABTE 19 DE JULIOL

MATÍ

10:00 h – Xocolatada amb xurros

11:00 h – SMATSA Eco Show (a la plaça Assemblea)

11:30 h – Cercavila amb la batucada

12:00 h – Animació infantil Kids Dance (plaça Assemblea)

12:00 h – Pintacares infantil (plaça Assemblea)

TARDA

19:00 h – Festival d’actuacions dels grups de l’AVV

Inclou: ball en línia, balls de saló, sevillanes, pilates dance, castanyoles

Amb la participació especial de:

Les Maripuris

Fernando Marín

Conchi Carmona

22:00 h – Ball amb Grup Aura (orquestra)

00:00 h – Remember (music show)

DIUMENGE 20 DE JULIOL

MATÍ

10:30 h – Xocolatada amb xurros

11:00 h – Cercavila amb el grup de tambors

11:00 h – Pallassos Los Tetes (plaça Assemblea)

12:00 h – Pintacares infantil (plaça Assemblea)

12:00 h – Banda de Música de Sabadell

TARDA

13:00 h – Paella popular

16:30 h – Festa de l’escuma

19:00 h – Festival de música espanyola

Presentat per Omar Con:

Ballet espanyol (Pasura Sangre de Javier Jurado)

Jesús Lucas

Carmen Moral

22:30 h – Correfoc (Forques de Can Deu) i castell de focs artificials