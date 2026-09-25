La Crida confronta el model policial del govern i reivindica una policia de proximitat

La Crida per Sabadell presentarà dilluns al Ple de l’Ajuntament una moció per impulsar un model de Policia Municipal "comunitària, de proximitat i garantista", amb l’objectiu de situar la prevenció, la mediació i la garantia dels drets de la societat "al centre de les polítiques de seguretat". Segons defensen des del grup municipal, la seguretat està vinculada a qüestions com l’habitatge, el preu de la cistella de la compra o els drets laborals, i considera que "una ciutat amb menys desigualtats i una xarxa comunitària més forta disposa de més eines per prevenir i resoldre conflictes".
En aquest marc, la formació planteja reforçar la dimensió de proximitat de la Policia Municipal i asseguren que "la policia no ha de castigar, sinó acompanyar i treballar pels drets de les persones", tal com ha dit el portaveu de la formació, Oriol Rifer, en una roda de premsa de presentació de la moció –ja amb la nova alineació–. Una de les principals mesures que planteja la Crida és la creació de la figura de l’agent de barri amb la intenció que cada sector de la ciutat disposi d’un "referent policial conegut i accessible", amb coneixement de la realitat del territori i capacitat per coordinar-se amb els serveis socials, les entitats i el veïnat. Així, defensen una policia més pròxima a la ciutadania que treballi amb la mediació, i no un òrgan allunyat del dia a dia de les persones.
La moció també proposa establir un pla de formació integral i continuada per al conjunt de la Policia Municipal, adaptat a les característiques i necessitats específiques de Sabadell. "Hem de dotar d'eines la policia municipal per abordar els reptes que tenim", ha dit Rifer. Entre els àmbits que la proposta vol reforçar hi ha la "prevenció i la desescalada de situacions complexes", com també la formació específica en diverses formes de discriminació. A part, volen crear una Unitat Singular d’Atenció a la Víctima, concebuda com una continuïtat i una ampliació de l’actual Servei d’Atenció a la Víctima; o una revisió de les actuacions policials que comportin un ús significatiu de la força quan hi hagi "lesions, ús d’armes o instruments potencialment lesius o una afectació dels drets fonamentals". Finalment, la moció preveu fer una revisió integral del servei de la Policia Municipal de Sabadell per poder identificar si hi ha funcions repetides amb els agents dels Mossos d’Esquadra i altres cossos de seguretat.
Rebuig a les declaracions del sindicat majoritari
La proposta arriba, a més, enmig de la polèmica generada per la crítica de la Crida sobre la compra d’una nova furgoneta d'intervenció per a la Policia Municipal i la resposta del sindicat majoritari del cos. La formació considera que l’adquisició és un símptoma de la deriva "repressiva i militaritzada" que pren el model policial impulsat pel govern municipal, i ha vinculat el nou vehicle amb la unitat antiavalots creada durant els governs de Manuel Bustos i amb el record del cas Bemba. El sindicat acusa la Crida de "deformar la realitat" i nega que la nova furgoneta tingui una funció antidisturbis, alhora que ha atribuït a "la Crida i el seu entorn" part de la responsabilitat en la necessitat d’adquirir un vehicle d’aquestes característiques. La formació rebutja aquesta vinculació i defensa que, "tot i que no entenem què significa 'el nostre entorn'", si amb aquesta expressió es fa referència a persones i col·lectius que es mobilitzen pels drets socials, pels drets feministes o contra el racisme, "estem encantats que ens hi relacionin".