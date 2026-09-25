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Incertesa per la troballa d'una caixa forta oberta al mig d'una plaça del Centre de Sabadell

Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han retirat l'artefacte i han obert una investigació per esclarir els fets

  • Lluminosos i part posterior i lateral d’un vehicle policial dels Mossos d’Esquadra.
Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 12:00
Actualitzat el 25 de setembre de 2026 a les 12:02

Els veïns de la plaça de Joan Fuster, al Centre de Sabadell, s’han trobat aquest matí amb una escena poc habitual: una caixa forta oberta abandonada a la via pública. L’objecte ha estat localitzat aquest matí i ha cridat l'atenció de les persones que passaven per la zona. Davant la troballa, els veïns han alertat els serveis policials perquè investiguessin l’origen de la caixa i les circumstàncies que expliquen com ha acabat al mig de la plaça.

Segons ha avançat RàdioSabadell i ha confirmat el Diari, una patrulla dels Mossos d’Esquadra s’ha desplaçat fins al lloc i ha retirat la caixa forta. Els agents han iniciat les gestions corresponents per determinar-ne la procedència i esbrinar si l’objecte pot estar relacionat amb algun fet delictiu. De moment, però, no consta que la caixa forta estigui vinculada a cap robatori concret i les circumstàncies de la seva aparició continuen sense aclarir-se. Davant d'això, segons fonts dels Mossos, hi ha una investigació oberta que haurà de determinar d’on prové i estan a l'espera de rebre una denúncia relacionada amb el cas o informació que els pugui ajudar a esclarir els fets.

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