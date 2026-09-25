Millores a les urbanitzacions de Castellar per reduir els talls en el subministrament elèctric

Els veïns de Castellar han expressat en els últims mesos el seu neguit per un sistema ineficient. Ara, Endesa millorarà el seu desplegament a la vila. La companyia ha presentat a l'Ajuntament els principals projectes previstos a la xarxa elèctrica al municipi, que inclouen una inversió de gairebé 930.000 euros entre 2026 i 2028. En conjunt, les actuacions –algunes ja efectuades– volen reforçar la qualitat i la fiabilitat del subministrament, modernitzar les infraestructures i preparar-les per donar resposta als reptes energètics dels pròxims anys. El conjunt del pla combina projectes de digitalització i automatització de les instal·lacions, reformes de centres de transformació, renovació, reconfiguració i ampliació de la xarxa elèctrica, així com el tancament d’anelles de línies de baixa i de mitjana tensió. Les accions estan repartides per diferents punts del nucli urbà, Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions dels Airesols, El Racó, El Balcó, Les Arenes, Can Font i Ca n’Avellaneda.
El desembors vol pal·liar les incidències denunciades per diferents veïnats, sobretot de la zona de Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions. Els residents d'aquests punts han denunciat els reiterats talls en el subministrament, que s'han multiplicat a l'estiu. Per això, l'acció més rellevant del trienni –que s’emporta la partida econòmica més considerable– consistirà en l’estesa d’una línia elèctrica subterrània de mitjana tensió a 25 kV entre les urbanitzacions dels Airesols, El Balcó, El Racó i Les Arenes. També es crearà una "anella elèctrica", que possibilita que, en cas d’incidència, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives. Això no només haurà de reduir el temps de reposició del subministrament, sinó que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària cap interrupció del servei. Igualment, es reformaran dos centres de transformació, a banda i banda de l’enllaç.
Els quatre nuclis, a la rodalia del poble, tenen avui molts trams de xarxa aèria susceptibles de quedar afectats pel Pla Alfa, com ha passat durant els mesos de més calor. De fet, des de l'empresa havien atribuït els problemes a l'aplicació d'aquests protocols més llargs. Un dels principals eixos del pla és la modernització tecnològica de la xarxa i l'adaptació a un hipotètic increment poblacional. En aquest àmbit, des d'Endesa destaquen la reforma i digitalització de centres de transformació. No només se’n construiran de nous, sinó que es milloraran tecnològicament alguns dels existents, ampliant-ne la potència perquè puguin portar més càrrega. Així, es pot atendre el mercat ordinari, assumir el creixement vegetatiu de la població i, sobretot, donar resposta a eventuals puntes de consum i als nous subministraments que hi pugui haver en un futur.
El pla també preveu deixar fora de servei un centre de transformació que hi ha a Can Barba i que ja havia acabat la seva vida útil. Les reformes inclouen instal·lar un telecomandament, substituir les cabines actuals o reordenar part de la xarxa aèria de baixa tensió que hi ha a diversos sectors –inclòs el nucli urbà–. L’operativa, que ja s'ha completat en algunes zones, ha de retirar part del cablejat aeri convencional que discorre fent ziga-zaga per alguns carrers i reduir l'impacte visual i la seva presència a l'espai públic. En definitiva, actualitzar la xarxa per garantir que el servei compleixi l'exigència ciutadana.