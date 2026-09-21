Dubtes sobre la ubicació dels nous pisos per a gent gran de Castellar

L'Ajuntament de Castellar va anunciar el març passat la intenció de construir una alternativa en matèria d'habitatge per a la tercera edat. “Treballem en un projecte de pisos per a persones grans amb serveis compartits. I un centre de dia als baixos de l’edifici. Està pensat per a persones de més de 65 anys, però independents”, detallava al Diari l’alcaldessa Yolanda Rivera. “No és una residència”, puntualitzava. El model i les característiques, com el preu per als usuaris i qui ho gestionarà, encara s'està perfilant. La notícia arribava després que el consistori engegués la col·laboració amb diverses institucions per impulsar aquests espais i ampliar les places concertades de centre de dia.
El calendari exposat llavors situava la planificació dels plecs aquest 2026 i, posteriorment, en un termini d’uns tres anys, l’equipament hauria d'acollir inquilins i entrar en funcionament. La planificació urbanística no ha experimentat cap avenç tangible sobre el terreny. De fet, fonts municipals remarquen que encara no hi ha decidida la zona on es farà el futur edifici. "En aquests moments, s’estan estudiant les diferents possibilitats d’ubicació del projecte en terrenys de titularitat municipal, amb l’objectiu de determinar quina és l’opció més adequada". A hores d’ara, reiteren, no hi ha cap decisió definitiva sobre l’emplaçament.
La iniciativa ha despertat alguns dubtes. Un grup de veïns de l'Associació de la Plaça de la Miranda han expressat el seu rebuig a la possibilitat que es desenvolupi a la zona. Aquest barri, a tocar de l'IES Castellar, ha denunciat reiteradament la manca de places d'estacionament –resolta temporalment amb el nou aparcament de l'antiga fàbrica Pascuet, que és provisional–. El neguit d'alguns residents és que un hipotètic increment poblacional comporti més problemes de mobilitat en aquest punt. "No hi ha prou serveis a la zona per a la gent gran. No hi ha cap supermercat a prop, ni el CAP, ni altres equipaments bàsics", avisen les veus. L'indret té pendent una reestructuració, amb reformes en diversos trams que han de donar un impuls a tot aquest nucli. De moment, el temor és que els pisos arribin sense que l'espai pugui canalitzar el creixement residencial.
L'augment de residents preocupa el sector
Les opcions plantejades des del consistori en converses informals per pal·liar-ho no convencen. El col·lectiu, que s'ha coordinat en els últims mesos, demana reunir-se amb l'alcaldessa aquesta tardor per conèixer clarament les intencions en aquest veïnat. La transformació del lloc està sobre la taula des de fa anys. El 2021, un ple ja va debatre sobre els canvis que havia d'afrontar l'emplaçament. Tanmateix, l'aleshores alcalde Ignasi Giménez va assegurar que mentre ell fos al capdavant de l’alcaldia “no es construirà cap mena d’habitatge” a la plaça de la Miranda. Avui, l'únic moviment confirmat és la incorporació de jocs biosaludables i elements de joc per a gossos, amb la voluntat d’ampliar les possibilitats d’ús d’aquest espai i afavorir la convivència. Més enllà d'actuacions més quirúrgiques, de fons, l'augment d'habitants preocupa el sector.
En qualsevol cas, l’edifici que busca ara terrenys lliures planteja majoritàriament immobles adaptats d’una habitació, amb menjador, cuina, lavabo i terrassa. També se’n farà algun amb dues habitacions. En total, la intenció és construir prop d'una cinquantena de pisos, en paral·lel al centre de dia a la planta baixa. A més del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), es treballa amb el Departament de Drets Socials i Inclusió perquè la Generalitat concerti les places. L'expectació creix mentre els veïns exigeixen notícies aviat.