Castellar planifica la construcció d'habitatge de lloguer amb serveis compartits per a persones grans

Gairebé 5.000 castellarencs -al voltant d’un 20%, pràcticament calcat a la mitjana catalana (19,7%)- superen els 65 anys. D’aquests, prop de 700 tenen 85 anys o més. El creixement del col·lectiu de la tercera edat és evident en els últims temps, tal com mostren dades de l’Idescat. El 2025, l’índex d’envelliment era de 144,4 -gairebé 40 punts per sobre que el 2021-. En aquest mateix període, l’índex de dependència de la gent gran ha passat de 25 fins a 28,5. En aquest context, el Govern local ha obert la porta a noves solucions d’habitatge amb serveis assistencials compartits per a aquest grup poblacional.
“Treballem en un projecte de pisos per a persones grans amb serveis compartits. I un centre de dia als baixos de l’edifici. Està pensat per a persones de més de 65 anys, però independents”, detalla al Diari l’alcaldessa, Yolanda Rivera, que puntualitza: “No és una residència”, matisa sobre el concepte. Des de l’Ajuntament es col·labora amb diverses institucions per impulsar aquests espais i ampliar les places concertades de centre de dia. La voluntat és donar resposta a l’augment de necessitats d’aquest grup i avançar cap a models que combinin allotjament i serveis, afavoreixin l’autonomia i l’atenció a la dependència i combatin la solitud no volguda.
Treballadors municipals ja han visitat un equipament a Igualada amb unes característiques que serveixen de mirall. Dos blocs de pisos gestionats pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), amb qui mantenen contacte per precisar els pròxims moviments. “El projecte l’estem dissenyant des de l’Ajuntament i l’arquitecte ja ha fet un primer esbós”, assenyala la batllessa. De moment, la ubicació no està tancada, tot i que el consistori disposa de diferents opcions de sòl municipal. Tampoc s’ha definit el calendari, que dependrà de concretar la fórmula final. “Licitar-ho i adjudicar-ho és relativament ràpid, però estem esperant l’acord final amb el consorci i si cal fer un conveni”. L’objectiu és que les obres puguin començar aquest 2026 i que en un termini d’uns tres anys l’equipament pugui acollir usuaris i entrar en funcionament.
Com seran els pisos?
Amb tot, Rivera es mostra prudent per no generar falses expectatives entre el col·lectiu d’avançada edat que espera un projecte que es troba en la fase inicial. “Volem que la gent gran pugui continuar vivint a Castellar amb autonomia, però amb el suport necessari i amb espais que fomentin la convivència i el benestar”.
L’edifici planteja majoritàriament immobles adaptats d’una habitació, amb menjador, cuina, lavabo i terrassa. També se’n farà algun amb dues habitacions. En total, la intenció és construir una cinquantena de pisos, en paral·lel al centre de dia a la planta baixa. A més del consorci, es treballa amb el Departament de Drets Socials i Inclusió perquè la Generalitat concerti les places.
Contacte entre les parts
Rivera ha assistit aquesta setmana a la Junta General Ordinària del CSC, celebrada a Barcelona, en la primera participació del municipi com a membre adherit. La reunió va comptar amb la presència, entre altres, de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo; el president del CSC, Josep Mayoral; i la diputada de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona, Alba Barnusell. “Ara cal avançar en les fórmules de finançament que ens permetin convertir aquests projectes en una realitat”, tanca.
Castellar disposa de quatre residències per a gent gran en diferents règims de col·laboració amb la Generalitat. Veus locals del sector dels serveis socials i l'atenció a la dependència apunten que l'ocupació dels establiments és en general alta, amb un elevat volum de demandants. L'any passat, la residència Can Font va començar operar en la nova seu al carrer de les Roques, anteriorment, ubicada en la urbanització castellarenca camí de Terrassa. La segona fase del projecte de trasllat, prevista aquest any, contemplava justament un centre de dia i apartaments tutelats, amb una capacitat per a 30 usuaris diürns i cinc més per a l'altra àrea. Un aspecte que ha de contribuir a millorar l'oferta local. Sigui com sigui, la carpeta sobre el nou equipament per a gent gran de Castellar ja està oberta.