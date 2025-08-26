Des de fa diversos anys, una obra contempla Castellar del Vallès des de les altures, al carrer de les Roques. L'edifici, a tocar de la plaça de Lluís Companys, al davant de l'Escola Bonavista, s'ha anat transformant fins a esdevenir la seu de la residència Can Font, anteriorment, ubicada en la urbanització castellarenca a mig camí de Terrassa.
"Ens hi hem pogut instal·lar després de tres anys de rehabilitació de l'edifici, en un procés que ha sigut complicat. Està al Casc Antic i s'havia de respectar la masia. Des de l'àrea de Patrimoni s'ha anat fent seguiment, treballant conjuntament amb arqueòlegs", especifica Esther García, directora del complex per a gent gran.
En el procés, s'han fet quatre troballes -entre elles, vells menjadors d'animals i altres elements singulars presents en el passat de la zona- que han obligat a aturar les tasques iniciades el 2022. De fet, és un projecte que ja s'havia posat sobre la taula el 2018 i que, després d'algunes reticències, va tirar endavant per al nou ús de l'espai, que es trobava en estat d'abandonament.
Aquest agost s'ha fet efectiva la mudança. L'objectiu, explica García, és tenir més visibilitat i accessibilitat, en un entorn amb més potencials usuaris a prop. La residència ha augmentat en sis places privades -n'hi havia 25 en règim de col·laboració amb la Generalitat-, en un espai "un 50% més gran" que en l'anterior ubicació.
Una segona fase d'ampliació
La segona fase del projecte, que es farà al llarg del pròxim any, preveu un centre de dia i apartaments tutelats, amb una capacitat per a 30 usuaris diürns i cinc més per a l'altra àrea. La gestora admet que la part difícil de l'obra ja s'ha fet i celebra que s'hagi pogut tornar a operar amb normalitat. Amb la posterior ampliació, la plantilla -que actualment compta amb prop d'una vintena de treballadors- també haurà de créixer.
El grup Can Font va iniciar la seva activitat l'any 2000 a la urbanització, amb una altra gerència. Els responsables actuals van agafar el relleu el 2012, encara al carrer de Can Salas. "Havia quedat obsolet i en la localització no hi havia la possibilitat de créixer", detalla García. Des de fa pocs dies, l'equipament del carrer de les Roques ja està en marxa per a la gent gran del centre.