Afectacions a la xarxa viària de Castellar per les obres de reasfaltatge: què implica en el trànsit?

Els conductors que passaven aquests dies per la ronda de Tolosa han observat maquinària en diferents trams, incloses algunes rotondes. El Pla d’asfaltatge i millora de voreres al nucli urbà, Sant Feliu i urbanitzacions ha arribat a una de les vies més concorregudes de Castellar. Dimecres van començat els treballs de reasfaltatge de tot aquest sector –entre la B-124 i el carrer de Prat de la Riba–. Els treballs s’executen de 9 a 18 hores i consistiran en la renovació del paviment asfàltic en els dos sentits de la circulació i també en el carril bici. Mentre s’estigui fent aquesta actuació, que es preveu que finalitzi el divendres 2 d’octubre, es retiraran els elements de protecció del carril bici per habilitar el doble sentit de circulació en el costat de la ronda que no estigui en obres. L’actuació inclourà també la renovació del mobiliari urbà i la pintura viària.
Els treballs afectaran el recorregut habitual de les línies d’autobús C1 i C3 diumenge 27 de setembre. En aquest sentit, la parada de la ronda de Tolosa amb la carretera de Sabadell, a Can Carner, estarà anul·lada entre les 8 i les 18 hores, aproximadament. La parada més propera és la que està situada al carrer de Barcelona amb la plaça d’Europa. A més, s’habilitarà una parada al carrer d’Osona amb carretera de Sabadell. A més, aquests dies s’han estat duent a terme les obres de reducció de les dimensions de quatre rotondes ubicades a la ronda de Tolosa, per tal de facilitar la maniobrabilitat de vehicles pesants i voluminosos.
Renovació de voreres a l’avinguda de Sant Esteve
D’altra banda, la setmana que ve, a partir de dilluns, engegaran els treballs de renovació de les voreres d’ambdós costats de l’avinguda de Sant Esteve, en el tram comprès entre els carrers de Barcelona i de Sala Boadella. Amb aquesta intervenció també es refarà l’aglomerat asfàltic de la calçada, es generarà una plataforma única més accessible i s’incorporarà una franja de paviment drenant a les voreres. A més, es renovarà el mobiliari urbà i es mantindrà l’arbrat existent.
La previsió és que l’actuació tingui una durada a aproximada de tres mesos, durant els quals no es podrà estacionar a l’àmbit de l’obra. De manera puntual, a més, es podran produir desviaments de trànsit, tot i que l’accés als aparcaments privats fora de l’horari de l’obra es garantiran tant com sigui possible. L’obra començarà al tram entre els carrers de Barcelona i Sala Boadella. Es podrà accedir als aparcaments privats entre les 18 h i les 8 h, però es recomana no fer-ne ús dins l’horari de treball de l’obra, entre les 8 i les 18 h.
Actuacions de pacificació del nucli de Sant Feliu del Racó
Pel que fa al nucli de Sant Feliu del Racó, aquest dimarts, 22 de setembre, han començat els treballs de pacificació previstos. amb la renovació del carrer de la Verge de Montserrat. L’obra preveu la renovació del tram situat al nucli antic i la millora de les condicions d’accessibilitat, en la mesura que ho permet la morfologia del carrer. Dins del mateix projecte, dilluns que ve, 28 de setembre, començaran els treballs al carrer de Pere Portabella. En aquest cas, es renovarà la totalitat del vial, tant els paviments asfàltics com les voreres, així com l’arbrat i el mobiliari urbà.