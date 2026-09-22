Inscripcions obertes per a la 65a Marxa Infantil de Regularitat

És una de les cites marcades en vermell en el calendari esportiu de Castellar. Molts veïns acumulen records de les jornades passejant per la muntanya amb el cronòmetre a la mà per clavar el ritme. La Marxa Infantil de Regularitat se celebrarà el pròxim diumenge, 4 d'octubre, i les inscripcions ja estan obertes. Enguany, el projecte “Llegim el riu” estarà present a la cita, una proposta anual organitzada pel Centre Excursionista de Castellar del Vallès (CEC) que arriba a la seva 65a edició.
Així, el CEC ha afegit els colors del riu Ripoll a la imatge promocional de l’activitat. A més, durant tot el recorregut de la marxa, que serà de 10,35 km, els participants podran conèixer d’una forma divertida quines són les espècies invasores que habiten el nostre entorn i podran gaudir de diversos jocs relacionats amb el tema a la zona de jocs que s’habilita amb la col·laboració dels esplais Corriol i Sargantana. “Llegim el riu” és un projecte transversal de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament, l’associació Hàbitats i la Fundació Rivus que es coordina amb l’eina de ciència ciutadana RiuNet de la Universitat de Barcelona. El consistori castellarenc, a través de la Biblioteca Municipal Antoni Tort i la Regidoria d’Entorn Natural i Riu Ripoll, s’hi va adherir l’any 2025. Aquest vincle ha suposat, entre d’altres, l’organització de diferents activitats i la creació d’un grup local de voluntaris que promou la millora del coneixement dels ecosistemes aquàtics i que enguany ha escollit la problemàtica de les espècies exòtiques invasores.
La Marxa Infantil de Regularitat és una activitat oberta a la participació de parelles formades per infants des de primer de primària fins a segon de l’ESO, i parelles mixtes formades per un infant des d’I4 fins a primer de primària i una persona major d’edat. Any rere any, més de 500 persones formen part d'aquesta proposta que aquest cop farà dels assistents petits exploradors i guardians de l’entorn gràcies a la col·laboració amb el projecte “Llegim el riu”. Les inscripcions estan obertes fins al 29 de setembre a través d'internet.