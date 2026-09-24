La gala Sabadell Aixeca el Teló avança les històries que ens robaran el cor

Les històries perduren després de l’aplaudiment del públic, inclús quan els llums s’apaguen. A la ciutat queden emmagatzemades a milers de cors, més endins que la memòria, i això es transmet entre generacions. Per això, queden infinites gales Sabadell Aixeca el Teló per presentar la temporada de teatre amateur de Joventut de la Faràndula, El Ciervo i el Teatre Sant Vicenç. Cadascuna és diferent, però sempre contenen talent, humor, reivindicació, orgull i sensibilitat per avançar les emocions dels pròxims mesos. Es respirava una il·lusió excitant entre el públic.
La gala, dirigida per Jordi Brunet, va començar amb emocions fortes, piruetes impressionants incloses, amb una interpretació enèrgica del musical The Greatest Show, a càrrec de la companyia Step By Step, escollida al Certamen Coreogràfic Local.
Van pujar a l’escenari el president de Joventut de la Faràndula, Toni Marquès; el del Teatre Sant Vivenç, Jaume Pont; i la del Ciervo, Laia Perea. També l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés: “Tenim una força pròpia. A Sabadell no anem al teatre, en fem. És patrimoni de la ciutat, és orgull de ciutat”, va expressar, per acabar citant l’actriu sabadellenca Teresa Cunillé que encarna la tradició del tèxtil i el teatre: “Mentre la llançadora anava amunt i avall, jo anava recitant les meves poesies”. També hi va intervenir el regidor de cultura, Carles de la Rosa, després de recollir un reconeixement a l’Estruch pel seu 30è aniversari. En aquells primers anys en què va néixer el centre, primer autogestionat, de la Rosa n’era usuari com a membre d’una companyia. “És un centre estratègic de país”, de fet, “el millor i el més especial”, va expressar, a més de recalcar que va ser una aposta de tota la ciutat, liderada pel sector de la cultura.
“Celebrar també és recordar”, va dir Marquès, abans d'emocionar el públic amb una imatge en pantalla d'una riallera Anna Fité, “una persona que va dedicar la seva vida a imaginar històries”.
La presentadora d’aquest any s’havia escapat de la temporada teatral passada: era la narradora de Peter Pan. La van acompanyar Jack Sparrow, el pare de Cals Cupiello, el rei Tritó, Pinotxo, la Campaneta i una de les emocions de 'Des de dins'. Cap dels personatges volia marxar. Es quedaran, segur, al cor dels sabadellencs.
No hi van faltar tastets. Hi va haver una mostra de La Ventafocs, que va inundar de ratolins l’escenari per proclamar que “mai no mor un vincle si l’amor és de veritat”. La companyia va revelar un duet d'El Mago de Oz, que s'estrenarà el maig de 2027. El Ciervo va portar fer riure, primer, relacionant de manera conspiranoica l'apagada general al Club Super 3 i, després, amb un fragment de la insurrecció que proposa d'Aquí no paga ni déu. Més ratolins. En aquest cas, de Geronimo Stilton, del Teatre Sant Vicenç, que va fer acabar les actuacions tal com havien començat, amb un ritme elèctric i piruetes, amb el Bad Love, de Lady Gaga, de Rouge, el musical. Com sempre, hi va haver una competició sana entre el públic de les diferents entitats per fer-se notar.
Al final de la gala, els personatges del passat van passar el relleu als de la nova temporada. Al cor dels sabadellencs, seran vius durant moltes generacions.