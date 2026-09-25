Rehabilitar la Caserna de Sabadell costarà 70 milions d'euros, que pagarà la Generalitat

La transformació de la Caserna de Sabadell en les consultes externes del Taulí costarà uns 70 milions d'euros, segons una primera estimació del Govern de la Generalitat. Així ho ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, després de reunir-se amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament aquest divendres. La quantitat inclou la redacció del projecte, l'obra i el conjunt de l'equipament.
Les obres per construir el servei ambulatori començaran l'any 2030 en el millor dels casos. Tindrà uns 18.876 metres quadrats construïts en total –vuit vegades la plaça de Sant Roc– dels quals 8.750 es destinaran a àrees ambulatòries. Actualment, l'edifici es troba en un estat deplorable, després d'haver estat abandonat, vandalitzat i ocupat al llarg de 28 anys. Un equip de tècnics de l'Ajuntament, del departament de Salut i del Taulí accedirà a l'edifici en els pròxims dies per valorar les condicions en què es troba l'immoble.
Parc de Bombers i novetats als Merinals
Dalmau s'ha compromès a finançar la construcció de les consultes externes i altres inversions a la ciutat. Una de les més destacades és la licitació del futur parc de Bombers, al barri de Gràcia, amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros. La base actual de la carretera de Barcelona ha quedat obsoleta i petita i ja no compleix amb les necessitats del cos d'emergències, com ha denunciat el Diari en múltiples ocasions. Ambdues institucions han situat l’inici de les obres l’any 2028.
Generalitat i Ajuntament també han desencallat una vella reivindicació veïnal dels Merinals: la urbanització d’un solar abandonat per l’Incasòl –organisme dependent de la Generalitat– situat al bell mig del barri. El govern català es compromet a urbanitzar l’espai situat entre els carrers Brasil, Argentina, la Palma i Tenerife. Redactarà el projecte executiu i licitarà les obres en un termini màxim de tres mesos. Els treballs haurien de començar l’any 2028 i tindrien un termini d’execució d’un any.
"Tenim acords concrets, amb calendaris i amb pressupost, amb una finalitat claríssima: millorar la qualitat de vida dels ciutadans", ha afirmat Farrés, que ha celebrat que la Generalitat "assumeixi les competències que li són pròpies i es faci càrrec del finançament, perquè no sempre ha estat així".
La B-40, entre les prioritats
En el marc de la reunió no hi podia faltar la ronda Nord de Sabadell i Terrassa (B-40). La infraestructura va topar amb el primer obstacle a principis d'any quan cap empresa es va voler fer càrrec de l'estudi paisatgístic. Tot i això, Dalmau manté l'inici de les obres per l'any 2028. "Hi ha un compromís inequívoc del govern amb el desenvolupament de la B-40. Si volem un país que tingui infraestructures i els serveis per a vuit milions de persones, hem de tirar endavant un projecte com aquest", ha exposat.
Primera comissió Generalitat-Sabadell
Sabadell ha entrat en la lliga de ciutats del país amb una comissió bilateral amb el govern de la Generalitat, una condició que fins ara ostentaven les capitals de província –Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona–, l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa. Les dues capitals del Vallès s'equiparen en aquest sentit. "Aquest govern té una agenda per a Sabadell i per al Vallès", ha assegurat Dalmau. L'alcaldessa també ha celebrat el canvi d'ordre: "Hem deixat de reclamar un lloc a la taula per ocupar-lo. Som la capital del Vallès i el motor del país", ha explicat.