Francesc Torralba reflexionarà sobre el dol i la pèrdua, a Sabadell: "És el gran referent d'aquest àmbit"

Parlar del dol, compartir experiències i reflexionar sobre com afrontar una pèrdua des de l’esperança. Amb aquest objectiu, el Grup de Dol de Sabadell, una associació sense ànim de lucre formada per voluntaris que han patit la pèrdua d'algú proper, ha organitzat una jornada que tindrà lloc el pròxim 6 d’octubre, a les 19 h, a l’Espai Cultura Fundació Caixa Sabadell sota el títol Viure el dol amb esperança. L'acte anirà a càrrec del filòsof, teòleg i professor, Francesc Torralba, "un referent del dol i una de les veus més reconegudes en aquest àmbit", tal com el defineix Juan Carlos Martín, president de l'organització.
L’acte central de la jornada posarà el focus en el procés que viuen les persones després de la pèrdua d’un ésser estimat. La proposta busca oferir "un espai de reflexió al voltant del dol i de les diferents maneres d’afrontar-lo", posant també l’accent en la possibilitat de trobar esperança enmig d’un procés marcat sovint pel dolor i la incertesa. "La seva aportació pot ajudar moltes persones que es troben en una situació com la que va viure ell fa uns anys", assegura.
La trobada, però, començarà una hora abans, a les 18 h, amb l’activitat Veus del dol, una iniciativa que vol donar protagonisme a testimonis que han format part de l'entitat i generar un espai d’escolta i acompanyament per a les persones que han viscut o viuen una situació de pèrdua. L’activitat està oberta a la ciutadania i l’entrada és gratuïta fins a completar l’aforament, sense necessitat de fer una reserva prèvia. "Esperem que vingui molta gent i, segons les previsions actuals, sembla que serà així. Tancarem la porta quan no hi càpiga més gent i per això animem a tothom a venir", diu Martín.
"Un grup com el nostre pot ajudar molt a superar una situació realment complicada", exposa Martín. En el seu cas, explica que a l'inici era reticent a formar-ne part, però ja fa 18 anys que n'és el president: "Vaig estar molt temps demanant que m'escoltessin i fa molts anys que escolto jo a la resta per poder-los ajudar", exposa. Defensa que és "fonamental" parlar del dol i trencar el silenci, per no entrar a l'espiral de portar un procés així per dins. Tot i això, assenyala que és un tema que cadascú porta com vol o com sap, però subratlla la importància d'expressar tot allò que sentim en aquests moments de dol extrem. "Tots busquem una esperança per poder continuar en moments complicats. Per això hem volgut contactar amb el referent d'aquesta idea i esperem una trobada molt bonica i d'ajuda", tanca Martín.