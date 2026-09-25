"No volem decisions pensant en el titular i en la foto": satisfacció i dubtes de l'oposició per la Caserna

Sentiment compartit entre les formacions de l’oposició després de l’anunci que la Caserna de la Guàrdia Civil torna a ser de la ciutat: satisfacció amb matisos, especialment perquè la resta de grups creuen que la notícia arriba molt tard i queda molta feina a fer perquè els ciutadans puguin beneficiar-se de l'equipament.
“La recuperació definitiva de la Caserna és una victòria de la ciutat. Durant anys hem defensat que aquest espai no podia continuar buit, degradant-se i allunyat de l’ús públic”, celebra la portaveu d’ERC Sabadell, Sílvia Renom. La representant, a més, treu pit de la feina de partit en aquest procés de recuperació. “Esquerra ha contribuït des de les institucions, tant a Sabadell com a Madrid, i va aconseguir que la cessió gratuïta de la Caserna formés part dels acords pressupostaris amb el Govern espanyol”.
Ara bé, per al partit republicà, aquesta notícia no ha d’amagar altres problemàtiques latents a la ciutat, i planteja un model híbrid per als usos de l’equipament. “Compartim que les consultes externes del Parc Taulí hi puguin tenir un espai, però no volem que això serveixi per eliminar qualsevol possibilitat de generar habitatge. Sabadell necessita habitatge assequible i per a joves, i ens preguntem per què la Caserna no pot acollir una proposta que combini servei públic sanitari i habitatge”. La proposta “ha d’anar més enllà de les promeses”. Segons ERC, cal un calendari, pressupost i fases d’execució. “La ciutat ha esperat prou: volem saber quan començaran les obres, qui les pagarà i quan, per fi, la Caserna estarà realment al servei dels sabadellencs i sabadellenques”, sentencia la portaveu.
Des del Partit Popular, la seva portaveu Cuca Santos, també transmet un missatge de satisfacció. “Celebrem que, per fi, l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil torni a la ciutat i, sobretot, que tingui un ús sanitari tan necessari com les noves consultes externes del Parc Taulí”, però, lamenta que “s’ha perdut massa temps”. Nosaltres sempre hem defensat que el que realment importava no era qui figurava com a propietari, sinó que aquest espai estigués al servei dels sabadellencs. “Encara queden anys de projecte i obres abans que puguem gaudir d’aquestes noves consultes externes”, reivindica Santos que sentencia que “Sabadell podria haver avançat molt abans”.
En la mateixa línia, La Crida mostra la seva satisfacció davant d’aquesta recuperació. Per a la formació, aquest pas reconeix una reivindicació que fa molts anys que defensen. “La Caserna és nostra. Durant molt de temps se’ns volia fer creure que per recuperar-la havíem de pagar. Nosaltres sempre vam defensar que no era així i queda clar que aquella no era l’única opció”, afirma el portaveu Oriol Rifer. Des de la formació assenyalen, però, que l’accés a l’edifici no és el punt final del debat: faran un seguiment molt proper de la proposta d’usos, com també de l’Artèxtil, especialment pel que fa a l’impacte que poden tenir sobre la mobilitat aquestes actuacions. “No volem que es tornin a prendre decisions pensant només en la foto i el titular: volem una planificació responsable”, assegura Rifer. Per això, el portaveu reclama que el desenvolupament dels dos equipaments es faci amb una planificació global de la zona, estudiant-ne les necessitats de transport públic, mobilitat a peu, bicicleta i vehicle privat.
Per acabar, des d’En Comú Podem, el portaveu Joan Mena envia un missatge similar al de La Crida. “Que la Caserna torni a ser de la ciutat és una bona notícia, sobretot perquè permet recuperar per a l’ús públic un espai que durant massa anys ha estat tancat i sense cap utilitat pels sabadellencs i sabadellenques”. Mena emfatitza que ara comença una segona etapa igual d’important: decidir què es fa amb l’edifici.
“No podem confondre recuperar la titularitat amb haver resolt el problema. Ara cal concretar el projecte, posar-hi recursos i explicar a la ciutadania quins terminis tenim perquè la Caserna es converteixi realment en un servei públic”. En aquest sentit, defensa que la incorporació de les noves consultes externes del Parc Taulí pot donar resposta a una necessitat sanitària important, però reclama que l'actuació es faci amb una planificació adequada i sense perdre de vista altres necessitats de Sabadell. “Ens sembla positiu que la Caserna pugui descongestionar i ampliar els serveis del Parc Taulí, però volem garanties que això es farà amb una planificació rigorosa, amb calendari i pressupost, i pensant en l’interès general”, conclou.