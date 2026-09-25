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FOTOS | Incendi en la terrassa d'un pis a Sabadell

Sabadell

El foc s'ha declarat al carrer de les Tres Creus

  • Incendi al carrer de les Tres Creus -
Publicat el 25 de setembre de 2026 a les 17:28
Actualitzat el 25 de setembre de 2026 a les 17:47

Un incendi a la terrassa d'un pis al carrer de les Tres Creus, 135-137 (Centre), ha obligat a mobilitzar tres dotacions de bombers, inclosa l'autoescala, Policia Municipal i SEM aquest divendres a la tarda. Fonts de bombers apunten que s'ha rebut l'avís cap a les 17 h i no consten ferits. Es desconeixen les causes del succés.

Des del cos d'emergències també indiquen que el fum no hauria accedit a l'habitatge i que l'incendi ha quedat controlat al cap d'uns minuts. El succés s'ha produït en un carrer i en una hora habitualment ple de vianants, molt a prop de l'estació de Rodalies Sabadell Centre, la qual cosa ha generat expectació entre aquelles persones que eren a la zona en el moment de l'incident.

  • Incendi al carrer de les Tres Creus
  • Incendi al carrer de les Tres Creus
  • Incendi al carrer de les Tres Creus
  • Incendi al carrer de les Tres Creus
  • Incendi al carrer de les Tres Creus
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