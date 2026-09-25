Viure per servir i per ajudar a resoldre problemes

Parlem-Fem-Reparem. Ras i curt. Una declaració d’intencions basteix la façana de la botiga de Serveis, la botiga quirzetenca del sabadellenc Xavier Ortega, que des de l’any del Mundial del Naranjito (1982), ha fet del seu negoci una extensió de la seva manera de ser: bon tracte, proximitat, de conversa fàcil i ganes de continuar fent coses. “El negoci és la meva vida, és així de clar”, diu. I ell, amb 62 anys, no té gaire intenció de canviar-ho mentre la salut li ho permeti. Directe a barraca i amb aquella confiança que donen quatre dècades tractant amb gent.
Fill d’andalusos –el seu pare i el seu avi havien arribat de Torredonjimeno, a Jaén, i després de participar en la construcció del pantà de Sau i de fer de masovers a Sant Boi de Llobregat– la família Ortega acabaria fent arrels al Vallès Occidental, a cavall de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès. Amb el pas dels anys, com explica, la botiga ha anat evolucionant i adaptant-se als nous temps: merceria i papereria, època en què es va fer un tip de folrar llibres, per després continuar fent claus i canviant panys, i avui disposar d’estudi fotogràfic, centre de recepció de paqueteria, comandaments, loteries, impremta, pirotècnia i un llarg etcètera. Però sempre amb un denominador comú: “Fer un bon servei i ampliar-lo i millorar-lo dia a dia”.
En aquesta línia, el sabadellenc Xavier Ortega afegeix que un dels secrets ha sigut “anar mirant què necessita la gent i intentar donar-hi resposta”. Per això, els viatges per Europa amb la seva família també li han servit per “agafar idees i adaptar-me als nous temps”, com va passar al seu dia amb els comandaments a distància o avui amb les claus electròniques: “Inversió, inversió per poder continuar treballant”, defensa.
Però si una cosa ha canviat en aquests 44 anys, diu, no és només la botiga. És sobretot la societat. El comerç electrònic ha modificat els hàbits de compra i, en conseqüència, la proximitat ja no és tan fàcil de mantenir. Com tampoc tenir un mal dia davant del client. “Pots estar enfadat, però si a mi no m’agrada esperar, a ells tampoc”, explica. Per això intenta atendre dues o tres persones alhora si pot. No perquè vulgui córrer, sinó perquè entén que el temps del client també és important. I perquè sap que “una venda no acaba quan el client paga. La millor venda és pensar que aquell client tornarà”, diu.
Aquesta és, probablement, una de les frases que millor resumeixen la seva manera d’entendre el negoci. No es tracta només de vendre una clau, fer una fotografia o servir un paquet. “La gent no ve perquè siguem guapos, ve perquè li resolem alguna necessitat”, recorda.
Quan abaixa la persiana, la serra de Galliners o qualsevol paratge amb verdor són els seus refugis on se’l pot trobar, sempre acompanyat del seu inseparable Nero –un pastor alemany– qui dia si dia també rep als clients a la botiga servei, essent avui dia, com ja va succeir anteriorment amb el Rex, el logo de la botiga.
L’any vinent, Xavier Ortega farà 45 anys que dona servei, amb els clients de sempre, amb els que acaben d’arribar i amb alguna idea nova al cap. L’únic comerç de primera generació a Sant Quirze del Vallès amb més de quatre dècades liderat per un sabadellenc, nascut a la població veïna de Sabadell.