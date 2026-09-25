L'aparcament de sorra del costat del Samuntada, en el punt de mira: "És surrealista"

La terra, seca, aixeca pols quan els cotxes miren de pujar o baixar un esglaó per poder seguir circulant per l’aparcament del carrer de Pelai Briz, on des del 2002 fins al 2012 hi havia hagut l’Escola Oficial d’Idiomes en barracons. Molt a prop de la Torre de l’Aigua, l’Escola Samuntada i l’Hospital Parc Taulí, es tracta d’una zona d’aparcament molt sol·licitada diàriament, per necessitat i perquè és gratuïta. I, amb el pas dels anys, els conductors han anat guanyant terreny de forma irregular, aparcant a tot arreu on hi hagi la mínima opció. Tot i que en el planejament urbanístic consta com a places i jardins urbans, en els darrers anys el Govern ha defensat mantenir-lo com a pàrquing per la demanda que hi ha, alhora que ha fet canvis a l'entorn de l'escola per millorar-lo.
Però l’estat en què es troba és “surrealista”, en paraules d’un conductor, Pere Pons, aquest divendres al matí. És una de les milers de persones que cada any circulen per aquest aparcament de terra i formigó –base dels barracons el seu dia– en busca d’una plaça de pàrquing per poder, en el seu cas, visitar durant una estona el germà que té ingressat a l’hospital. “Que ens cobrin alguna cosa per arreglar-lo, però que es tingui així tant de temps... és mala fe”, lamenta. Qui entra per la banda més pròxima a la carretera de Caldes s’arrisca a deixar-se els baixos del cotxe entre els sots continus que hi ha. Paco Ropero hi ha passat a poc a poc tenint cura de la furgoneta que portava. “Està molt més malament que quan havia vingut feia temps”, deia aquest matí.
Una altra persona, Manel Estiarte, apuntava que “podria estar més bé, però és el que hi ha”. Ha optat per anar allà a buscar aparcament i no entrar al pàrquing soterrani de l’hospital, de pagament, perquè “tinc radiografia i metge, hi estaré una estona, i puja calés”.