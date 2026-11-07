FOTOS | ExpoNadó omple Fira Sabadell de propostes i activitats per a les famílies

Cotxets, joguines, tallers, xerrades i un munt de propostes pensades per als més petits. Fira Sabadell s'ha convertit aquest cap de setmana en un punt de trobada per a les famílies amb l'arribada d'ExpoNadó, la fira del nadó i la criança de referència a Catalunya, celebrada aquests 7 i 8 de novembre. Una cita que "vol anar més enllà de mostrar productes i que posa el focus en tot allò que envolta l'arribada d'un fill i els primers anys de vida", com expliquen a les seves xarxes socials.
L'esdeveniment aplega futures mares i pares, famílies amb nadons i infants de fins a quatre anys, que hi poden trobar des d'idees per preparar l'arribada del nou membre de la família fins a recursos per al dia a dia de la criança. A la zona d'expositors hi ha una oferta ben variada: cotxets, mobiliari infantil, roba, calçat, articles de puericultura, productes fets a mà, alimentació ecològica i serveis relacionats amb la salut i el benestar. També és una bona ocasió per conèixer novetats del sector i aprofitar les promocions d'algunes marques.
Però no tot són compres. Bona part de l'interès de la fira es concentra en les activitats que s'hi duen a terme. Al llarg del cap de setmana, els visitants poden participar en tallers, escoltar conferències i prendre part en propostes lúdiques pensades tant per als adults com per als infants.
La fira també té en compte les necessitats pràctiques de qui hi va amb criatures. Per això, el recinte disposa d'espais de joc adaptats a diferents edats, una zona de lactància, àrees per canviar els nadons i un espai gastronòmic on fer una pausa.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: