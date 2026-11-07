FOTOS | El Som Capaços 2026 arrenca amb 'Pinocho, el musical' per reivindicar la inclusió des de la infància

Sabadell enceta una nova edició del Som Capaços. El tret de sortida de la iniciativa ha estat al Teatre Principal amb Pinocho, el musical, una versió del conte clàssic de Carlo Collodi que posa la diversitat damunt l’escenari. L’obra, de la companyia Candileja Producciones, té com a protagonista Álvaro Olmedo, un actor amb síndrome de Down, i ha obert una programació que enguany mira especialment cap als infants.
Fins al 3 de desembre, Sabadell acollirà una seixantena d’activitats repartides per diferents espais de la ciutat. El fil conductor d’aquesta quinzena edició és la infància i la discapacitat, amb la voluntat de fer visible la diversitat des de ben petits i acostar a les famílies la feina de les entitats i els recursos que tenen a l’abast.
La pròxima cita serà el dissabte 14 de novembre, a dos quarts de dotze del migdia, a la plaça de les Dones del Tèxtil. La Colla Pirata hi portarà una proposta per passar el matí en família, amb música, cançons, pintacares, un taller de xapes i la creació de murals col·lectius.
El diumenge 22 de novembre, la Rambla prendrà el relleu amb la Fira de les Capacitats. Entre les onze del matí i el migdia (amb activitats al llarg de la jornada), les entitats del sector donaran a conèixer la seva tasca i els serveis que ofereixen. També hi haurà una gimcana, un photocall i la participació de la Colla Gegantera de Gràcia de Sabadell.
La programació farà una parada el 26 de novembre a Fira Sabadell, on tindrà lloc la jornada comarcal Al Vallès Occidental, sumem capacitats. Infància i autisme: comprendre per acompanyar. La trobada, adreçada a professionals, servirà per posar en comú experiències i maneres de millorar l’acompanyament dels infants amb autisme.
El punt final arribarà el 3 de desembre, a les sis de la tarda, al Teatre Principal. La cloenda coincidirà amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i tindrà els infants i adolescents de Sabadell com a protagonistes, amb la participació del Consell d’Infants i Adolescents i la lectura d’un manifest de l’Associació Andi Down Sabadell.
FOTOS DE DAVID CHAO: