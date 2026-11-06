ARA A PORTADA
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Sabadell L'esquerra del PSC troba a faltar habitatge públic al pressupost de Sabadell Albert Acín Serra
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Sabadell A Madrid no, però a Sabadell sí: En Comú i Podem es presentaran junts a les municipals del 2027 Albert Acín Serra
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Vallès Detingut un menor al Vallès Occidental per la seva presumpta vinculació amb els canals de Blocus Redacció
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Sabadell La Policia estrena un velocímetre per detectar patinets elèctrics 'trucats' a Sabadell Marta Ordóñez
Detingut un menor al Vallès Occidental per la seva presumpta vinculació amb els canals de Blocus
Vallès
Els Mossos d’Esquadra l’investiguen per la seva suposada participació en la difusió i coordinació de la convocatòria del 24 d’octubre a Barcelona i en la promoció de noves mobilitzacions