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Detingut un menor al Vallès Occidental per la seva presumpta vinculació amb els canals de Blocus

Vallès

Els Mossos d’Esquadra l’investiguen per la seva suposada participació en la difusió i coordinació de la convocatòria del 24 d’octubre a Barcelona i en la promoció de noves mobilitzacions

  • Un cotxe dels Mossos d'Esquadra -
Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 19:11
Actualitzat el 06 de novembre de 2026 a les 21:33

Els Mossos d’Esquadra han detingut un menor d’edat a la comarca del Vallès Occidental per la seva presumpta vinculació amb els canals de missatgeria del moviment Blocus i la seva participació en els aldarulls del passat 24 d’octubre a Barcelona.

Segons ha informat la policia catalana en una nota de premsa, el menor està investigat pels presumptes delictes de desordres públics i pertinença a grup criminal. La investigació se centra en la seva suposada participació en la difusió i coordinació de la convocatòria celebrada a Barcelona a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània.

Les gestions policials van permetre identificar un perfil de TikTok i diversos grups de missatgeria que, presumptament, s'haurien utilitzat per difondre la convocatòria i coordinar-ne el seguiment. Segons detallen els Mossos en la nota, el menor hauria mantingut "una participació activa en aquests canals", contribuint a promocionar la mobilització i a difondre continguts relacionats amb aquesta.

A més, els investigadors van constatar que el perfil analitzat també hauria promogut noves mobilitzacions a Barcelona després de la convocatòria del 24 d’octubre. Concretament, hauria instat a participar en una altra protesta prevista per al passat 31 d’octubre.

Les diligències del cas s'han remès a la Fiscalia de Menors de Barcelona. La investigació continua oberta i els Mossos d’Esquadra no descarten noves actuacions.

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