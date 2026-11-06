Sense nous positius de pesta porcina al Vallès i sense flexibilització de les restriccions

L'evolució de la pesta porcina africana a casa nostra dibuixa una corba descendent en les últimes setmanes que permet pensar en una entrada a la fase final de l'episodi. Almenys, si atenem els nous positius detectats, que van a la baixa i fins i tot s'han quedat a zero en el balanç setmanal després de l'estiu –a finals d'agost, no es van sumar casos–. En l'última actualització, el Departament d'Agricultura ha anunciat la detecció d'un senglar amb la malaltia dins la zona d'alt risc, concretament, al Papiol (Baix Llobregat). En canvi, no s'han identificat animals morts a la zona del Vallès Occidental, on, malgrat tot, continuen les restriccions en el medi natural –a bona part dels municipis–.
Una altra de les lectures positives és que el nou cas confirmat no correspon a un senglar mort recentment, sinó que són restes amb una antiguitat estimada superior als cinc mesos. Un fet que permet continuar amb el comptador en marxa: els actors implicats en la gestió de la crisi sanitària apunten a un any sense nous positius per donar carpetada al capítol.
Un ampli desplegament de mitjans
En total, aquesta setmana s'han analitzat 377 mostres, de les quals 376 han resultat negatives. Una altra evidència que la malaltia és cada vegada menys present. Des del primer cas, el 28 de novembre del 2025, s'han analitzat 15.113 mostres, amb 424 positius i 14.689 negatius. Aquesta setmana s'han capturat 346 senglars dins la zona infectada, fet que eleva el total a 14.407. En els últims set dies la Generalitat ha mobilitzat 994 efectius per controlar el brot, que continua estabilitzat des de fa mesos en la zona d'alt risc, sense afectar altres àrees.
Del total d'efectius mobilitzats, 350 ha estat del grup d'intervenció, integrat per Agents Rurals, GECA, GEK9, la Unitat de Drons, ADF, Mossos d'Esquadra, Tragsa, GEPIF i un binomi caní d'una empresa privada catalana. El grup d'ordre l'han format 644 efectius de Mossos d’Esquadra, policies locals, voluntariat de Protecció Civil i Guàrdia Civil. Per reforçar el control de la població de senglars, actualment hi ha instal·lades 34 trampes i 93 'pig brigs' (trampes col·lectives), mentre que s'han executat 351 tancaments per evitar l'entrada o sortida d'animals de les zones restringides.
En paral·lel, a la zona de baix risc, aquest cap de setmana s'han fet 28 batudes, amb la participació de 672 caçadors i 653 gossos, mentre que 48 caçadors més han participat en aguaits.
Es mantenen les restriccions
A pesar de la bona dinàmica, la Generalitat manté les restriccions d'accés al medi natural a la zona d'alt risc i demana a la ciutadania que respecti la senyalització i els controls, no alimenti els senglars, dipositi els residus en contenidors tancats i avisi el 112 en cas de detectar senglars morts o amb simptomatologia compatible amb la malaltia. Segons les últimes dades, s'han posat més d'una quarantena de multes per saltar-se les limitacions de mobilitat en punts com Collserola.
La zona d’alt risc comprèn dinou municipis, que 'pinten' un ampli percentatge de territori vallesà: Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa i Castellbisbal continuen en el punt de mira. A més, també hi ha limitacions al Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, així com Barcelona i els accessos al Parc Natural de Collserola.