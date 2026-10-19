El Parc de l'Alba, amb més de 5.000 pisos, rep l'aval de la justícia al gran gruix del projecte urbanístic

El projecte urbanístic del Parc de l'Alba continua cremant fases, amb l'objectiu de fer realitat un nou barri de més de 5.000 immobles a Cerdanyola. Ara, la secció segona de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat gairebé la totalitat del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Direccional de Cerdanyola –Parc de l'Alba–. La resolució, però, ha estimat parcialment els recursos contra aquest document, presentats per l’associació Refem el Centre Direccional i l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC). Es tracta d’aspectes relacionats amb el risc d’inundabilitat, emparant-se en un estudi de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en tres equipaments previstos i la construcció d’un vial al marge de la riera de Sant Cugat.
A grans trets, la sentència desestima 15 dels 16 motius d’impugnació presentats per les entitats ecologistes. La nul·litat parcial obliga a reformular el planejament de les parcel·les, que es troben en els terrenys entre Cerdanyola i Sant Cugat. El text ha concretat que hi ha “un risc greu d’inundació als barris de Montflorit i Canaletes”, a Cerdanyola. El Consorci del Parc de l’Alba ha sol·licitat aclariments per precisar l’abast de la resolució. "Hi ha coses que no ens queden clares. Anul·la unes parcel·les d'equipaments agafant un informe de l'ACA que no és l'informe definitiu que avala el Pla Director Urbanístic. No entenem que s'anul·li la qualificació d'equipament d'una parcel·la que no està dins la zona de flux preferent en els mapes de l'ACA", sosté el director de l'organisme, Jordi Sánchez. El més important, considera, és que el tribunal avala les solucions proposades. "Ja estem avançant i executant les fases del projecte d'urbanització. Aquesta sentència no és ferma i la nostra obligació és desenvolupar el planejament aprovat", manté.
Un dels aspectes que valora la decisió judicial és que no aprecia risc per a la salut per la proximitat a antics abocadors, Can Planas i Elena. Tot i això, ha suggerit algunes mesures de seguiment i control per evitar riscos. També ha donat el vistiplau a la construcció dels immobles: el Tribunal considera justificada la necessitat d’habitatge prevista i considera suficients els estudis de mobilitat. La resolució tampoc aprecia afectació de terrenys naturals i la connectivitat ecològica, una perspectiva que els ecologistes havien al·legat en considerar una reducció d’espais protegits al voltant de la riera de Sant Cugat, així com en l'enllaç amb el parc de Collserola.
El debat és més vigent que mai, en un moment marcat pels aiguats que han afectat casa nostra. Sánchez reivindica accions com la bassa de laminació a la riera de Sant Cugat, una infraestructura hidràulica per prevenir d'inundacions. "És una solució que es proposa per minimitzar les avingudes d'aigua i que la vagi deixant anar en les hores posteriors". En paral·lel, continuen els treballs per a la urbanització de la rambla del Castell que han de finalitzar l'any que ve–, on aniran els primers 1.800 habitatges, i s'ha obert la licitació del projecte de l'avinguda dels Gorgs. "Som en un moment crucial d'execució de les obres d'urbanització", diu el director. L'horitzó temporal és llarg, però hi ha obres importants, entre les quals l'execució de l'àmbit residencial, que ja estan en marxa.
Les organitzacions ecologistes disposen de 30 dies per presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. En un comunicat, l'ADENC ha explicat que estudiarà la sentència i “les possibles vies de recurs”. Lamenten que la justícia no hagi estimat els “arguments ambientals, territorials i de salut pública plantejats contra el projecte”. Una de les iniciatives d'expansió més grans a la comarca continua endavant.