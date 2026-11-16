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L'R7, sense servei durant tres setmanes

Cerdanyola del Vallès

El recorregut estarà tallat fins al 6 desembre per les obres d'infraestructura que Adif està fent a Montcada Bifurcació

  • Tren de l’R7 sortint de l’estació de Montcada Bifurcació
Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 11:31

Afectacions a Rodalies en aquest tram final d'any. La línia R7, que circula entre les estacions de Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), estarà tallada almenys durant tres setmanes, fins al 6 desembre per les obres d'infraestructura que Adif està fent a Montcada Bifurcació. El tall va començar diumenge, 15 de novembre.

Segons informa la companyia, els usuaris que hagin d'arribar fins a Cerdanyola hauran d'optar per la línia R4 i per anar fins a l'Autònoma s'ha posat en marxa un servei alternatiu per carretera fins a Cerdanyola Universitat que també arribarà al campus –només de dilluns a divendres, els dies lectius–, a l'estació d'autobusos Eix Central Sud. 

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