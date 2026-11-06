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Mor un operari en caure-li a sobre una bastida que muntava en una finca a Cerdanyola

Cerdanyola del Vallès

Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM van atendre la víctima, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida

  • Lateral d'un vehicle del SEM per atendre emergències mèdiques.
Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 09:20

Un operari de 44 anys va morir dijous en caure-li a sobre una bastida que muntava per a la rehabilitació d'una finca de Cerdanyola del Vallès, segons han informat els Mossos d'Esquadra, que consideren el fet un accident laboral. El cos policial va rebre l'avís del succés cap a tres quarts de quatre de la tarda. Diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació dels Mossos es van traslladar al lloc dels fets, a més d'efectius dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El cos policial català ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

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