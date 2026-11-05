Les reunions d'estudiants fora de l'horari estrictament lectiu són relativament habituals al campus de Bellaterra. L’Escola d’Enginyeria de la UAB organitza aquest cap de setmana una nova edició de la hackató UAB THE HACK!, que ha batut el rècord de participants. En total, hi haurà 350 estudiants disposats a trencar-se el cap per aconseguir les millors respostes als reptes plantejats per empreses i entitats de diferents sectors. "És la cinquena edició i ja estem preparant la sisena, que serà al maig. Cada vegada amb més gent implicada", reivindica Gabriel Mercader, organitzador i participant de la cita universitària.
Durant 32 hores seguides, els equips hauran de trobar solucions tecnològiques als desafiaments reals plantejats, en un ambient temàtic de gamificació. Enguany, al voltant d’una missió espacial. "El primer any, es va crear amb una història d'uns nans i ha anat avançant. L'any passat, arribaven a una illa amb pirates i aquest any hem fet que de l'illa vagin a l'espai. Al maig, serà sota el mar", resumeix Mercader sobre l'esperit de la proposta. L’organització només els demana que portin un ordinador amb carregador i un sac de dormir, i els facilita alimentació i hidratació, internet, sales per reunir-se i un espai físic per a dormir i descansar.
Les empreses que plantejaran els reptes són Deloitte i Estrella Damm, a més del Servei d’Activitat Física de la UAB i la mateixa Escola d’Enginyeria. "Hem lluitat perquè hi hagués presència del campus. El SAF estarà vinculat a temes de salut i enquestes, amb mapes de calor. Deloitte s'enfoca en ciberseguretat i IA i Estrella Damm en recursos humans", sintetitza l'organitzador. Els grups estaran formats per tres o quatre persones, que tindran un total d'una vintena de mentors experts que els podran assessorar durant el procés. L'esdeveniment arrenca dissabte a les 8 del matí i finalitzarà diumenge a les 15.30 de la tarda. La majoria dels integrants són del mateix campus, però també n’hi ha d’altres universitats i centres educatius. "La nostra intenció és aconseguir una diversificació. Hi ha molta gent de l'Escola d'Enginyeria, però hi ha participants de la UPC i altres universitats que s'hi sumen", celebra el portaveu.
L’objectiu és fomentar la cultura de la innovació i connectar el talent universitari amb el món professional. Els protagonistes no només hauran de resoldre els plantejaments. També podran participar en tallers i activitats més enllà de la part tècnica i teòrica. "Entrar en una aula i veure gent dormint és una experiència diferent. Però, sobretot, transversal. No és tota l'estona programar. Hi ha una recerca de tresors i altres iniciatives. Volem promoure un ambient de comunitat. Que es vegi fer pinya", amb la creativitat, la col·laboració i el creixement professional com a motor. Els reptes no es coneixeran amb precisió fins al mateix dissabte. El comptador està a punt de posar-se en marxa.