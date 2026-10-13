Guerra oberta pel nou contracte d’emergència de residus a Cerdanyola

La política local no esquiva la crispació que es viu a escala estatal. A Cerdanyola, l'activació d'un contracte d’emergència vinculat al servei de neteja i recollida de residus ha obert la ferida entre govern municipal i la resta de partits de l'oposició, crítics amb la gestió d'una carpeta que fa mesos que s'arrossega als despatxos. Un ple extraordinari i urgent va servir per aprovar el document i escenificar les diferències entre grups. La mesura vol donar una resposta immediata a l’acumulació de residus als carrers i als problemes de funcionament de la flota actual, mentre es resolen els recursos presentats per ERC i PP contra el contracte. L’alcalde, Carlos Cordón, va explicar en roda de premsa prèvia que la decisió respon, en primer lloc, a una qüestió de salut pública. “Hi ha un risc real per als veïns”, apel·lant als informes municipals de Salut Pública i de la Policia Local que han constatat una situació d’insalubritat i desbordaments als voltants dels contenidors, com també un increment de les plagues. Sovint, en part, responsabilitat de l'incivisme ciutadà.
El nou contracte del servei va ser adjudicat pel ple del passat 25 de juny, però la seva formalització està aturada pels recursos presentats de populars i republicans davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. "La nostra funció com a càrrecs públics es fiscalitzar un document que els informes advertien que podia ser il·legal", explica el regidor d'ERC Íñigo García de Enterría. La situació deixa un calendari incert, amb una fórmula temporal i de transició. La sessió es va tancar amb l'abstenció de tots els grups, a excepció del PSC, que governa amb majoria absoluta. El regidor socialista David González defensava la mesura. “L'anterior contracte ja no és sostenible i és imprescindible canviar el model”, deia. La postura de l'executiu, però, no convenç els representants de la resta de formacions.
Una de les veus més contundents va ser precisament la del portaveu d'Esquerra, que afirma que la situació que viu la ciutat "és culpa del ple". El contracte actual, recorda, finalitzava el desembre del 2020. Des del 2022, prolongat amb pròrrogues forçoses. “No és una situació sobrevinguda. El PSC ha tingut sis anys per fer aquest contracte. I la culpa ara és d'ERC o PP per posar un recurs", qüestionava García de Enterría, lamentant, alhora, la manca de comunicació amb el govern després de la interposició del recurs. En la mateixa línia, Álvaro Hernánez (PP) negava que la via legal respongui a una voluntat de posar bastons a les rodes. “Vetllem per la seguretat jurídica” i avisava que “la factura pujarà” amb un model que obligarà a pagar més. El clima tens va marcar el debat. Pedro Arco (ECPC) advertia que el nou és “un servei de mínims” que evidencia una “degradació total del servei”. “És una còpia de l'anterior”, alertava, criticant la falta d'un “pla B”.
Les mancances del dispositiu actual
Cerdanyola utilitza el sistema de recollida bilateral, que permet buidar els contenidors mitjançant vehicles equipats amb un mecanisme específic que els recull i els buida lateralment. Actualment, expressen des del consistori, el mercat ja no disposa de vehicles de lloguer compatibles amb aquest sistema i amb els contenidors soterrats, fet que dificulta la prestació del servei i pot provocar que alguns contenidors no es puguin buidar durant dies. A aquesta situació s’hi afegeix el deteriorament de la flota. Dels onze camions de recollida bilateral que hi havia, actualment només en funcionen quatre, mentre que de les vuit escombradores disponibles només n’hi ha quatre operatives. Els vehicles, del 2012, acumulen avaries que dificulten la tasca. Una de les primeres actuacions haurà de ser la substitució de les bateries actuals de contenidors i l’eliminació dels contenidors soterrats.
El contracte s’adjudicarà a Romero Polo, SAU, que va ser l’única empresa que es va presentar a la licitació ordinària del nou servei. Segons va dir Cordón, l'empresa té capacitat per desplegar el servei amb rapidesa. A més, es garanteix la subrogació de tota la plantilla actual. En els últims anys, les dades de recollida selectiva han experimentat un estancament –un 38% el 2025–. En els últims tres anys, han caigut per sota de les 10.000 tones anuals reciclades, després de tocar sostre el 2020 amb 10.839,99. Mentre es manté la paràlisi, la crispació creix i la brutícia s'acumula.