Un home de 26 anys ha ingressat a presó acusat de robar joies i rellotges a dones d'edat avançada a Barcelona, Girona i Cerdanyola del Vallès. Segons han informat aquest dimarts els Mossos d'Esquadra, el detingut seleccionava persones grans que portaven objectes de valor a la vista i les seguia fins a llocs apartats per assaltar-les sense que ningú les pogués auxiliar. La policia el relaciona amb almenys tres robatoris comesos entre juny i agost, en un dels quals va causar lesions a una dona de 88 anys. Els agents el van detenir el 5 de novembre al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona i va passar a disposició judicial dos dies després, abans d'ingressar a presó.
El primer dels robatoris investigats es va produir el 17 de juny al districte de Nou Barris de Barcelona. Segons els Mossos, l'home va seguir una dona de 87 anys quan entrava a l'edifici on vivia i, un cop al vestíbul, li va sostreure el rellotge. El 14 d'agost va actuar a Girona, on va abordar una dona de 76 anys quan sortia d'un establiment i li va robar tres cadenes d'or. Els agents van intentar localitzar-lo, però no ho van aconseguir i van tramitar una ordre de detenció. Tres dies després, el 17 d'agost, l'home va tornar a actuar a Cerdanyola, on va arrencar violentament una cadena d'or a una dona de 88 anys i li va provocar lesions. Diverses persones que van presenciar els fets van aconseguir retenir-lo fins que va arribar una patrulla dels Mossos, que el va detenir. Aquesta intervenció va permetre identificar-lo i relacionar-lo amb els altres robatoris.
Seguiment de les víctimes fins a llocs apartats
El presumpte lladre seleccionava principalment dones d'edat avançada que portaven cadenes d'or o rellotges d'alta gamma a la vista. Un cop identificava una possible víctima, la seguia fins a un espai més amagat per evitar que altres persones poguessin intervenir.
Els investigadors van analitzar les imatges de les càmeres de seguretat dels portals i dels establiments pròxims als llocs dels robatoris. Aquestes gravacions van ser determinants per identificar el sospitós i vincular-lo amb els diferents assalts.
Finalment, els agents van detenir l'home el 5 de novembre a Sants-Montjuïc com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència, intimidació i lesions. El 7 de novembre va passar a disposició judicial i posteriorment va ingressar a presó.