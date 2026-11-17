El torrent de Colobrers continuarà tancat al públic tant per les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) com per motius de seguretat. Les pluges del mes d’octubre van malmetre les passeres, que han quedat destrossades, i hi ha diverses esllavissades.
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell detallen que, a hores d’ara, ja s’han desmuntat les passeres que hi havia malmeses per evitar que es fessin més malbé i tenint en compte que “cal fer millores estructurals als marges del torrent”. Des del consistori apunten que “en aquests moments s’està avaluant, conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, quines són les actuacions més pertinents a fer en aquest tipus de torrents que, per la seva pròpia naturalesa, son molt vulnerables a episodis de pluges torrencials que, com tot sembla indicar, seran cada vegada més freqüents”.
El darrer episodi de pluges intenses, entre el 3 i el 5 d’octubre passat, en 48 hores el pluviòmetre del Parc Agrari de Sabadell (Meteocat) va registrar 181,3 litres per metre quadrat acumulats. Des que hi ha registres, mai s’havia assolit tanta precipitació en aquest període en concret –30 dies– en un mes d’octubre. El punt àlgid del temporal es va viure la matinada de diumenge, amb més d’un litre per minut (43, 5 mm), en la franja horària de les dues a dos quarts de tres de la matinada, amb xàfecs torrencials, deixant 114,3 litres en tan sols dues hores i mitja.
De totes formes, fa diversos anys que el torrent de Colobrers pateix els efectes dels aiguats. El 2021, per exemple, només mig any despres de quedar reobert al públic, es va haver de tornar a tancar perquè la pluja havia malmès diverses passeres.