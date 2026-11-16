"Ha costat gairebé un any": veïns de Sabadell recuperen els diners de factures de llum de fins a 900 euros

Alguns veïns de Sabadell asseguren que els han retornat els diners que els havien reclamat des d'Endesa mitjançant factures "desorbitades" que no corresponien al consum real dels clients. En alguns casos, fa mesos que van rebre la carta de rectificació, mentre que hi ha alguns ciutadans a qui se'ls ha resolt el problema fa escasses setmanes. "Vam rebre una carta d'Edistribución demanant-nos disculpes i, posteriorment, Endesa també va rectificar", explica Jesús Ibáñez, veí del carrer de Manyans. Posteriorment, la companyia responsable del subministrament elèctric va retornar els diners als usuaris que tenien la causa pendent de resolució. "Hem estat gairebé un any així, però sembla que ha anat bé la lluita perquè ens retornessin els diners", exposa Ibáñez.
Segons l'afectat, la companyia va alertar-lo que, si no abonava l'import indicat, corria el perill que li tallessin el subministrament. "Em feia por de quedar-me sense llum i vaig pagar-ho", diu. Tot i això, a causa de l'elevat cost de la factura, que superava els 800 euros, va demanar fer-ho a terminis. Mesos després d'haver abonat la integritat del preu que demanava la companyia, se li ha pogut retornar del tot. Dolores Luque, una altra de les afectades, assegura que li van retornar tot l'import "fa molts mesos", però assenyala que "ens ho han tornat a gairebé tots, però algun veí encara no ha pogut resoldre el problema".
El cas es va posar en mans de l’Agència Catalana del Consum després que el Síndic Municipal de Greuges, Josep Escartín, rebés queixes de veïns d’Espronceda, Campoamor, la Creu de Barberà i les Termes. Els afectats havien rebut regularitzacions de fins a 900 euros per consums del 2023 i el 2024 i va traslladar diversos casos a Consum, que va obrir una investigació i va confirmar que, en algunes regularitzacions, l’import reclamat no es corresponia amb el consum registrat pels comptadors digitals. Amb tot, fa un any, aproximadament, des d'Endesa ja van regularitzar dos casos i estaven treballant per solucionar la resta de denúncies que hi va haver. Des de la companyia, ara, confirmen que "s'ha retornat l'import a totes les persones afectades i, en cas que se'n localitzin més, es procedirà de la mateixa manera".