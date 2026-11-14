El PSC ha celebrat aquest dissabte a la tarda un acte de campanya a la sala Miguel Hernández amb la participació de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el ministre d’Indústria i Turisme i cap de llista socialista al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. La trobada ha servit per reivindicar les polítiques impulsades pels governs socialistes, defensar els serveis públics i alertar del que consideren un possible retrocés en drets socials si la dreta i l’extrema dreta arriben al govern. Els tres dirigents han entrat a l'espai al ritme de
Power to the People, de John Lennon, en una posada en escena que va marcar l’inici de l’acte de campanya.
Marta Farrés: "Una política que protegeix o una política que enfronta"
Farrés ha obert la trobada amb una crida a la mobilització electoral i ha insistit que el resultat de les eleccions encara està per decidir. "El futur no està escrit. El futur és quan anem a votar, que és quan el decidim entre tots", ha afirmat. L’alcaldessa ha plantejat els comicis com una elecció entre dos models polítics: "Una política que protegeix o una política que enfronta", ha resumit.
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell
VÍCTOR CASTILLO
En aquest sentit, ha reivindicat que darrere de drets com l’educació pública, la sanitat, les pensions o la igualtat hi ha hagut anys de lluita i governs progressistes que els han fet possibles. Sobre les prestacions de jubilació, ha estat contundent: "Les pensions no són un regal de cap govern. Són un dret de les persones que han treballat tota la vida". I ha afegit contundent: "Les pensions no es toquen".
La defensa dels drets de les dones també ha ocupat una part destacada del discurs. Farrés ha rebutjat que les polítiques d’igualtat es presentin com una qüestió de moda o d’ideologia i ha recordat que són drets assolits col·lectivament. "Ho hem aconseguit entre totes i no acceptarem ni un pas enrere", ha assegurat. L’alcaldessa ha contraposat el projecte socialista, que ha definit com el de la solidaritat i la justícia social, amb una dreta que, segons ha dit, és "molt valenta amb els més dèbils, però extraordinàriament submisa amb aquells que acumulen privilegis i poder".
Jordi Hereu: "Ens juguem un canvi de model"
Per la seva banda, Jordi Hereu ha centrat bona part de la intervenció en el paper dels barris i la cohesió social. El ministre ha reivindicat el PSC com "el partit dels barris" i ha defensat que les polítiques estatals també tenen un impacte directe en la vida quotidiana dels municipis, des de les pensions fins a la dependència i el manteniment de l’estat del benestar.Hereu ha advertit que els comicis no representen simplement un relleu al govern, sinó que, al seu entendre, plantegen una elecció entre dos models de país. "Aquestes eleccions no van d’un canvi de govern, ens juguem un canvi de model", ha afirmat.
El ministre d’Indústria i Turisme i cap de llista socialista al Congrés per Barcelona, Jordi Hereu
VÍCTOR CASTILLO
També ha alertat sobre els discursos que qüestionen la immersió lingüística i els drets socials, i ha defensat el patrimoni col·lectiu construït durant les darreres dècades. En aquest context, ha reivindicat les transformacions impulsades pel socialisme, com la sanitat pública i els equipaments de proximitat.
Salvador Illa: "Després d’una vida llarga de treball, les persones tenen dret a una pensió que permeti viure amb dignitat"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat l’acte amb un discurs centrat en les propostes per als pròxims anys i en la defensa de les institucions democràtiques. Illa ha recuperat la idea de la Llei de barris, impulsada durant l’etapa de Pasqual Maragall, i ha citat una de les seves màximes: "Si vols arreglar el món, transforma el teu barri".
El president de la Generalitat, Salvador Illa
VÍCTOR CASTILLO
En clau local, ha recordat diverses actuacions vinculades a Sabadell, com la caserna de la Guàrdia Civil, la residència pública i els projectes de la ronda del Vallès i del pla de barris. Illa ha situat la defensa de "la gent normal" al centre del projecte socialista i l’ha contraposat als interessos de "la coalició del gran diner", en referència als grans poders econòmics i les elits que, segons ha advertit, volen condicionar les decisions polítiques i que considera alineats amb el PP i Vox.
Pel que fa a les prioritats polítiques, Illa ha situat l’habitatge, les pensions i la sanitat entre els principals reptes. Sobre l’accés a un habitatge, ha defensat la intervenció pública quan el mercat no dona resposta a les necessitats de la ciutadania. "Garantir que l’habitatge és un dret i no que està enfocat com un negoci", ha reivindicat. També ha destacat la necessitat de reforçar el parc públic i ha recordat que Sabadell és una de les ciutats catalanes amb més habitatge públic.
Acte de campanya del PSC a La Sala de Miguel Hernández
VÍCTOR CASTILLO
Illa també ha reivindicat la revalorització de les pensions i ha defensat el sistema públic com un mecanisme de solidaritat entre generacions. "Després d’una vida llarga de treball, les persones tenen dret a una pensió que permeti viure amb dignitat", ha afirmat. A més, ha insistit que el creixement econòmic ha d’anar acompanyat d’una distribució més equitativa de la prosperitat.
Finalment, el president ha fet una crida a participar en les eleccions i ha defensat la solidesa del sistema electoral davant els dubtes sobre el seu funcionament. "Si tu no hi vas, ells manen", ha recordat, en referència al lema de campanya. Amb aquest missatge, els tres dirigents han tancat una trobada marcada per la reivindicació de les polítiques socials i la petició de concentrar el vot en el projecte socialista.