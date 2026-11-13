Els de Física també saben com muntar-se una bona 'farra': una nit de ciència, jocs i festa a Sabadell

Compartir una classe o coincidir als passadissos no sempre és suficient per conèixer els companys de carrera. I menys encara quan entre uns i altres hi ha diversos cursos de diferència. Per això, una vuitantena d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) van canviar dijous les aules per les taules del bar The Wild Geese de Sabadell. Buscaven aprendre física i, sobretot, trobar-se, fer noves amistats i compartir una estona lluny dels apunts. La Nit de FísicaEstadística –com la van batejar els impulsors– va reunir alumnes de Física, Física i Matemàtiques i Física i Química en una proposta que va combinar ponències de divulgació científica, jocs, un sopar i una nit de festa.
“Alguns es pensen que només estudiem, estudiem i estudiem. Doncs en sabem molt de fer bons plans! Al final, necessites conèixer la gent fora de l’entorn d’estudi”, explica Mireia Rizo, secretària de la delegació de la UAB del grup d’estudiants de la Reial Societat Espanyola de Física. La sabadellenca, que cursa quart de Física i Matemàtiques, és una de les impulsores d’una activitat que enguany ha volgut sortir del campus universitari i acostar-se a la ciutat. Fins ara, la festa divulgativa anual s’havia celebrat a la mateixa universitat, però aquesta vegada van decidir provar un escenari diferent.
La ciència, això sí, no va desaparèixer del programa. La trobada va començar amb dues xerrades a càrrec de Carles Navau, professor d’Electromagnetisme, i Xavier Calafell, professor de Termodinàmica i Física Estadística. El tema escollit va ser la física estadística dels jocs d’atzar, una idea que, com narra Rizo, va néixer d’un comentari de Calafell durant la primera classe de l’assignatura: “Va entrar i va dir: ‘Jo entro al casino amb la termodinàmica al cap, i guanyo’”. La frase va fer gràcia als estudiants i va acabar convertint-se en el fil conductor de la festa.
Navau va parlar de diferents jocs i de com es combinen l’atzar, la tàctica i l’estratègia, amb exemples com els escacs o el joc de l’oca. Calafell va endinsar-se en el funcionament dels casinos, amb jocs com la ruleta o el blackjack, i en les estratègies que alguns jugadors han provat al llarg de la història per intentar guanyar la casa. “Després de la teoria, vam aplicar-ho jugant a jocs entre nosaltres. Després vam anar a sopar al bar La Llar i, finalment, els que van voler van sortir de festa”, explica l’estudiant. La Nit de FísicaEstadística és una de les diverses propostes que impulsa la delegació al llarg del curs. El calendari inclou activitats tan poc acadèmiques com calçotades, barbacoes o colònies.