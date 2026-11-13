Les Termes, el barri que més ha crescut a Sabadell en el darrer any (+3,7%)

Les Termes és el barri de Sabadell que més creix. Entre l’1 de gener de 2025 i el mateix dia de 2026, ha passat de 3.010 a 3.121 habitants, fet que representa un increment del 3,69% i 111 veïns més. La dada el situa al capdavant del creixement demogràfic dels barris amb una població significativa, en una ciutat que continua sumant residents i ja supera els 228.500 habitants. Al darrere de Les Termes hi ha Torre-romeu, que ha guanyat 202 habitants i registra un augment del 2,76%, fins als 7.530 residents. També destaquen Can Puiggener i els Merinals, que creixen un 2,40% cadascun, amb 166 i 145 habitants més, respectivament. Campoamor (+2,30%), el Centre (+2,33%) i Can Gambús (+2,15%) completen el grup dels barris que registren els increments percentuals més elevats.
Aquest creixement en barris més allunyats del centre no és casual. Segons Pau Miret, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la UAB, l'atractiu de zones amb teixits urbans més antics, es pot explicar, en part, per una major disponibilitat d'habitatges a preus més assequibles i per les transmissions patrimonials dins les famílies. Ara bé, el cost de l'habitatge no és l'únic factor que condiciona l'elecció del lloc de residència. Miret assenyala que disposar de serveis, centres educatius, transport públic i atenció sanitària és també determinant: "Les persones busquen barris amb bona oferta de serveis. És una condició bàsica a l'hora d'escollir on viure". En la mateixa línia, Josep Marín, gerent d'Expofinques Sabadell Centre, destaca el pes de l'oferta educativa, i la bona connexió amb transport públic. També apunta que la combinació d'una bona integració urbana i uns preus de l'habitatge més baixos que en altres zones de la ciutat contribueix a fer atractius aquests barris.
En el cas de Les Termes, l’augment de població arriba després d’un any en què la ciutat ha guanyat 3.084 habitants, un 1,37% més que el 2025. Sabadell passa així dels 225.430 residents als 228.514, amb un creixement que es reparteix de manera desigual entre els diferents barris. Tot i que Les Termes encapçala el rànquing percentual, el Centre és el barri que més població incorpora en nombres absoluts. Guanya 711 habitants en un any i arriba als 31.254, un increment del 2,33%. De fet, concentra gairebé una quarta part de tot el creixement demogràfic de Sabadell. La Creu de Barberà, amb 268 residents més, i la Creu Alta, amb 229, són els altres dos barris que més població guanyen. Entre els tres sumen 1.208 habitants nous, prop del 40% de l’increment total de la ciutat. També destaquen Ca n’Oriac (+159), Campoamor (+144) i Can Rull (+137). La tendència general és a l’alça i la majoria de barris guanyen habitants. Hi ha, però, algunes excepcions. Sant Julià i Torreguitart són els dos barris que registren les davallades més importants: tots dos perden 33 residents en un any, un descens d’aproximadament l’1,1%.
Sabadell encadena anys de creixement
L’increment s’emmarca en una tendència demogràfica a l’alça que Sabadell manté des de fa diversos anys. Després de la davallada del bienni 2021-2022, la ciutat va encadenar tres exercicis consecutius de creixement, amb un saldo migratori positiu com a principal motor de l’augment. El 2025, el municipi ja havia sumat 3.284 habitants i havia superat per primera vegada els 225.000 residents. La tendència es manté ara amb més de 3.000 habitants nous en un any, tot i que les dades per barris mostren diferències en la intensitat del creixement.